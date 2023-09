THE FERRAGNEZ, OVVERO COME LODARSI, IMBRODARSI E USCIRNE MALISSIMO – LA PUNTATA SU SANREMO È UN RACCONTO DI VUOTO PNEUMATICO: LEI FRIGNA COME UNA BIMBA PERCHE' SI SENTE INADEGUATA ALL’ARISTON E VIENE CONSOLATA DA UNA PLETORA DI REGGIBORSETTA – A ROVINARE TUTTO CI PENSA FEDEZ, CHE SI PRENDE LA SCENA CON IL BACIO A ROSA CHEMICHAL. CHIARA IMPAZZISCE, MA ATTENZIONE: NON PERCHÉ LEI SIA OMOFOBA (“LUI PUÒ BACIARE CHIUNQUE”), MA SOLO PERCHÉ LUI LE HA SFILATO I RIFLETTORI… VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

[…] Fedez ha oscurato Chiara Ferragni? Non c’è alcun dubbio che sia successo. L’edizione 2023 del Festival, un evento che finisce per essere ricordato attraverso delle istantanee, non passerà alla storia per il palco sfasciato da Blanco, non per l’abito con scritto “pensati libera” o per il milione di follower su Instagram raggiunto da Amadeus in pochi giorni. L’immagine più potente di quei cinque giorni resterà l’incontro di lingue tra Rosa Chemical e Fedez.

Se all'interno delle dinamiche di una coppia oscurare il partner quando è il suo momento è grave e condannabile – The Ferragnez racconta giustamente questo aspetto, dato il suo impianto narrativo – non si può dire lo stesso dell'aspetto mediatico e la qualità dello spettacolo. Col senno di poi, senza il momento Chemical-Fedez quello del 2023 sarebbe stato un Sanremo a metà.

La potenza di quei pochi secondi è stata indicibile e non perché abbia messo in crisi una coppia, ma perché ha fatto accadere in diretta, nel programma più visto d'Italia, un evento capace di scuotere l'opinione pubblica. L'unica provocazione di un'edizione di Sanremo assai riuscita, che di provocazioni si era dimostrata tuttavia carente.

[…]

The Ferragnez speciale Sanremo è un prodotto parziale perché dimentica questa parte di racconto, sbilanciato com'è a restituirci uno scenario con un colpevole e una vittima. Diciamolo senza timori, se in parallelo al resoconto del legittimo dispiacere di Chiara Ferragni per le mancanze di suo marito fosse emersa anche una menzione alla potenza dell'immagine che il torto di Fedez nei suoi confronti ha prodotto, lo speciale The Ferragnez su Sanremo sarebbe andato oltre "l'operazione risarcimento". Ne risulta invece un racconto a metà, che perde distrattamente l'occasione enorme di valorizzare una tematica per altro carissima alla coppia più celebre d'Italia.

