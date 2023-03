TIKTOK, CHI SPIA? LA CINA – I GOVERNI DI STATI UNITI, EUROPA E CANADA STANNO PENSANDO DI METTERE AL BANDO TIKTOK PERCHÉ LA SUA SOCIETÀ MADRE, "BYTEDANCE", POTREBBE TRASMETTERE I DATI SENSIBILI DEGLI UTENTI (COME LE INFORMAZIONI SULLA POSIZIONE) AL GOVERNO CINESE – XI JINPING PUÒ RICHIEDERE SEGRETAMENTE I DATI ALLE AZIENDE E AI CITTADINI CINESI PER OPERAZIONI DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI. QUESTI COME VERREBBERO USATI? PROBABILMETE PER…

Articolo del “New York Times”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

TIKTOK CINA

I governi hanno espresso il timore che TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, possa mettere in pericolo i dati sensibili degli utenti.

Negli ultimi mesi, i legislatori di Stati Uniti, Europa e Canada hanno intensificato gli sforzi per limitare l'accesso a TikTok, la popolarissima app di video in formato breve di proprietà della società cinese ByteDance, citando minacce alla sicurezza. Scrive il NYT.

Lunedì la Casa Bianca ha comunicato alle agenzie federali che avevano 30 giorni di tempo per eliminare l'app dai dispositivi governativi. Anche il Canada e il braccio esecutivo dell'Unione Europea hanno recentemente vietato l'app dai dispositivi ufficiali.

TIKTOK CINA

Mercoledì una commissione della Camera ha appoggiato un passo ancora più estremo, votando a favore di una legge che consentirebbe al Presidente Biden di vietare TikTok da tutti i dispositivi a livello nazionale.

Ecco perché è stata aumentata la pressione su TikTok, che ha dichiarato di essere utilizzato da oltre 100 milioni di americani.

Perché i governi stanno vietando TikTok?

Tutto dipende dalla Cina.

I legislatori e le autorità di regolamentazione occidentali hanno espresso sempre più spesso la preoccupazione che TikTok e la sua società madre, ByteDance, possano mettere i dati sensibili degli utenti, come le informazioni sulla posizione, nelle mani del governo cinese. Hanno fatto riferimento a leggi che consentono al governo cinese di richiedere segretamente dati alle aziende e ai cittadini cinesi per operazioni di raccolta di informazioni. Temono inoltre che la Cina possa utilizzare le segnalazioni dei contenuti di TikTok per fare disinformazione.

tiktok 1

TikTok ha a lungo negato tali accuse e ha cercato di prendere le distanze da ByteDance.

Alcuni Paesi hanno vietato TikTok?

L'India ha vietato la piattaforma a metà del 2020, costando a ByteDance uno dei suoi maggiori mercati, poiché il governo ha dato un giro di vite a 59 app di proprietà cinese, sostenendo che trasmettevano segretamente i dati degli utenti a server esterni all'India.

Cosa sta succedendo con i divieti negli Stati Uniti?

Da novembre, più di due dozzine di Stati hanno vietato TikTok sui dispositivi in dotazione al governo e molti college, come l'Università del Texas ad Austin, l'Università di Auburn e l'Università statale di Boise, l'hanno bloccata dalle reti Wi-Fi dei campus. L'applicazione è già stata vietata per tre anni sui dispositivi governativi statunitensi utilizzati dall'esercito, dal corpo dei marines, dall'aeronautica e dalla guardia costiera. Ma i divieti in genere non si estendono ai dispositivi personali. E gli studenti spesso passano ai dati del cellulare per usare l'app.

tiktok

Il Congresso sta cercando di vietare TikTok?

Alcuni membri vorrebbero farlo. Questa settimana, il Comitato per gli Affari Esteri della Camera ha votato per approvare un disegno di legge che potrebbe concedere a un presidente l'autorità di vietare completamente la piattaforma. (In precedenza i tribunali avevano fermato un tentativo dell'amministrazione Trump in tal senso).

A gennaio, un senatore repubblicano, Josh Hawley del Missouri, ha presentato una proposta di legge per vietare TikTok a tutti gli americani dopo aver spinto per una misura, approvata a dicembre come parte di un pacchetto di spesa, che vietava TikTok su tutti i dispositivi rilasciati dal governo federale. Anche un'altra proposta di legge bipartisan, presentata a dicembre, mirava a vietare TikTok e a colpire tutte le società di social media simili provenienti da Paesi come la Russia e l'Iran.

TIKTOK

Cosa sta facendo l'amministrazione Biden?

È stata in gran parte silenziosa, anche se la Casa Bianca ha indicato una revisione in corso proprio questa settimana, in risposta a domande su TikTok. TikTok ha avuto per anni colloqui confidenziali con il comitato di revisione dell'amministrazione, il Committee on Foreign Investment in the United States, per rispondere alle domande sui rapporti di TikTok e ByteDance con il governo cinese e sulla gestione dei dati degli utenti. TikTok ha dichiarato di non aver ricevuto quasi nulla da quando, in agosto, ha presentato una proposta di 90 pagine che illustrava come intendeva operare negli Stati Uniti, tenendo conto dei problemi di sicurezza nazionale.

Il governo può vietare un'app?

La maggior parte dei divieti di TikTok esistenti sono stati applicati a governi e università che hanno il potere di tenere un'app lontana dai loro dispositivi o dalle loro reti.

Un divieto più ampio, imposto dal governo, che impedisca agli americani di utilizzare un'applicazione che consente loro di condividere le proprie opinioni e la propria arte, potrebbe essere impugnato per motivi legati al Primo Emendamento, ha dichiarato Caitlin Chin, ricercatrice presso il Center for Strategic and International Studies. Dopotutto, un gran numero di americani, tra cui funzionari eletti e importanti organizzazioni giornalistiche come il New York Times e il Washington Post, producono video su TikTok.

TIKTOK

"Nei sistemi democratici, il governo non può vietare la libertà di parola o di espressione senza una motivazione molto forte, e non è chiaro se l'abbiamo già", ha detto la signora Chin.

Cosa succede se ho già TikTok sul mio telefono quando viene emesso il divieto?

Il meccanismo esatto per vietare un'applicazione sui telefoni di proprietà privata non è chiaro.

Chin ha detto che gli Stati Uniti potrebbero bloccare TikTok dalla vendita di pubblicità o dall'aggiornamento dei suoi sistemi, rendendola sostanzialmente non funzionante.

Apple e altre aziende che gestiscono app store bloccano i download di app non più funzionanti. Inoltre, vietano le app con contenuti inappropriati o illegali, ha dichiarato Justin Cappos, professore presso la Tandon School of Engineering della New York University.

Hanno anche la possibilità di rimuovere le app installate sul telefono di un utente. "Di solito questo non accade", ha detto.

TIKTOK

Gli utenti più determinati potrebbero anche opporsi a un divieto rifiutandosi di aggiornare i loro telefoni, "il che è una pessima idea", ha detto il professor Cappos.

Qual è stata la risposta di TikTok?

TikTok ha definito i divieti come "teatro politico" e ha criticato i legislatori per il tentativo di censurare gli americani. "Il modo più rapido e completo per risolvere qualsiasi problema di sicurezza nazionale relativo a TikTok è che il CFIUS adotti l'accordo proposto su cui abbiamo lavorato con loro per quasi due anni", ha dichiarato Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, in un comunicato. Separatamente, TikTok ha cercato di conquistare alleati e di recente si è spinta a Washington per incontrare influenti think tank, gruppi di interesse pubblico e legislatori per promuovere il piano che ha presentato al governo.

In che modo i problemi di privacy e sicurezza di TikTok sono diversi da quelli di Instagram, Facebook o Twitter?

La proprietà cinese sembra essere il problema principale.

tiktok 2

I critici degli sforzi per vietare la piattaforma hanno sottolineato che tutti i social network si impegnano nella raccolta dilagante dei dati dei loro utenti.

Fight for the Future, un gruppo no-profit per i diritti digitali, ha recentemente lanciato una campagna #DontBanTikTok con l'obiettivo di reindirizzare l'attenzione dei legislatori su TikTok verso la creazione di leggi sui dati e sulla privacy che si applichino a tutte le aziende Big Tech.

"Il consenso generale da parte della comunità della privacy è che TikTok raccoglie molti dati, ma non è al di fuori della quantità di dati raccolti da altre app", ha dichiarato Robyn Caplan, ricercatore senior del Data & Society Research Institute.

Chi altro si oppone al divieto?

tiktok 3

L'American Civil Liberties Union ha inviato questa settimana una lettera alla Commissione Affari Esteri della Camera per protestare contro la proposta di legge, affermando che essa violerebbe i diritti del Primo Emendamento degli americani.

Naturalmente, milioni di americani, creatori digitali e operatori di marketing non vedrebbero di buon occhio la scomparsa della piattaforma e il blocco di un'applicazione popolare potrebbe creare un contraccolpo politico tra i giovani.

Cosa posso fare ora per proteggere i miei dati se uso TikTok?

Per proteggere la vostra privacy su TikTok, potete adottare le stesse pratiche utilizzate per proteggervi su altre piattaforme di social media. Tra queste, non dare alle app il permesso di accedere alla vostra posizione o ai vostri contatti.

tiktok 4

È anche possibile guardare i video di TikTok senza aprire un account.

Quali sono gli altri approcci oltre al divieto?

L'amministrazione potrebbe approvare il piano di TikTok per operare negli Stati Uniti. C'è anche la possibilità che i legislatori obblighino ByteDance a vendere TikTok a una società americana, cosa che è quasi accaduta nel 2020.

tiktok 6