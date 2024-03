TIMOTHÉE CHALAMET, IL BONAZZO DALLE UOVA D'ORO - L'ATTORE 28ENNE HA FIRMATO UN ACCORDO ESCLUSIVO CON LA WARNER, CHE PREVEDE COLLABORAZIONI PLURIENNALI SIA COME STAR CHE COME PRODUTTORE - GRAZIE AI SUCCESSI AL BOTTEGHINO DI "WONKA" E DI "DUNE 2" CHALAMET È DIVENTATO IL PRIMO ATTORE IN CIRCA 40 ANNI A RECITARE NEI DUE FILM CAMPIONI DI INCASSI USCITI NELL'ARCO DI 8 MESI E PER QUESTO IL SUO CACHET AUMENTERÀ VERTIGINOSAMENTE: DAI CIRCA 8 MILIONI DI "WONKA", PASSERA' A CIRCA…

timothee chalamet 2

(ANSA) - Timothée Chalamet firma con la Warner e interpreta Bob Dylan in un nuovo biopic prodotto da Searchlight Pictures e firmato dal regista di Les Mans, Walk the Line e dell'ultimo Indiana Jones, James Mangold. Dopo i successi di Dune e Wonka il giovanissimo attore franco-americano è più impegnato che mai. Nel film ancora senza titolo in cui interpreta Dylan, il 28enne Chalamet presta non solo il fisico ma anche la voce al futuro premio Nobel.

timothee chalamet bob dylan 1

Un sogno che Mangold ha in testa da almeno cinque anni, il biopic è ambientato nella scena musicale newyorkese dei primi anni '60, quando il 19enne musicista arrivato dal Minnesota cominciò la sua vertiginosa ascesa in testa alle classifiche come cantante folk nei locali del Village, per finire nella controversa esibizione con la chitarra elettrica al Newport Folk Festival nel 1965. Le riprese, a cui partecipano anche Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro, sono iniziate in New Jersey e proseguiranno fino a giugno.

timothee chalamet in dune parte due 1

Timothée intanto ha messo a frutto i suoi due ultimi exploit con la Warner, Wonka dello scorso dicembre che ha incassato 632 milioni di dollari globali, e Dune: Part Two (oltre 575 milioni). Secondo la major, Chalamet è stato il primo attore in quattro decenni a recitare nei due film campioni di incassi usciti nell'arco di otto mesi. Il lavoro con la Warner ha portato al nuovo contratto che prevede collaborazioni pluriennali sia come star che come produttore.

timothee chalamet in wonka 6

L'intesa, che non contempla una ferrea esclusiva, ha permesso anche un aumento del cachet dell'attore scoperto da Luca Guadagnino in Chiamami con il Tuo Nome: dagli 8 milioni di dollari guadagnati con Wonka, i suoi compensi, secondo Variety, saliranno a "una somma a due cifre" per ciascun film uscito con la major. Chalamet è noto soprattutto come attore, ma nella sua seconda collaborazione con Guadagnino, Bones and All, ha fatto anche il producer, così come nel film di Mangold su Dylan attualmente in lavorazione.

