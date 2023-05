3 mag 2023 18:36

TIRA UNA BRUTTA ARIA IN RAI – CINQUE DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI RISCHIANO DI ANDARE A PROCESSO PER LO “SCOREGGIA GATE”, CON LE ACCUSE DI STALKING, LESIONI E TENTATIVO DI VIOLENZA PRIVATA IN CONCORSO. LA PROCURA DI ROMA HA CONCLUSO LE INDAGINI – LA CONDUTTRICE DARIA MONDINI HA DENUNCIATO I SUPERIORI COLPEVOLI, SECONDO LA SUA VERSIONE, DI AVERLA PUNITA METTENDOLA IN STANZA CON UN COLLEGA CHE AVEVA PROBLEMI DI FLATULENZA ED ERUTTAZIONI...