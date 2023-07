18 lug 2023 19:16

TIRATE FUORI I SOLDI: DAZN ANNUNCIA I NUOVI PREZZI PER LA SERIE A E LE OFFERTE PER RISPARMIARE FINO A 220 EURO IN UN ANNO - PREVISTE DELLE OFFERTE PER PIANI ANNUALI. CON PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE. DAZN SBARCA ANCHE SUL SATELLITE DI TIVÙSAT: L’OBIETTIVO E’ RIDURRE AL MINIMO LE ZONE D’OMBRA DEL PAESE DOVE LA FIBRA INTERNET NON ARRIVA - LA DOMANDA CHE TUTTI GLI APPASSIONATI SI FANNO: MIGLIORERA' IL SERVIZIO DELLA TV IN STREAMING O LA ROTELLINA CONTINUERA' A GIRARE?