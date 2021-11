“LA SQUADRA CHE CONTE HA FRETTOLOSAMENTE CONSIDERATO NON ALLA SUA ALTEZZA” E’ A UN PASSO DAGLI OTTAVI DI CHAMPIONS (E IN PIENA LOTTA SCUDETTO) – DOPO IL 2-0 DELL'INTER ALLO SHAKHTAR CON DOPPIETTA DI DZEKO, FRANCO VANNI (REPUBBLICA) PUNGE CONTE E APPLAUDE INZAGHI. SE IL REAL NON PERDE IN CASO CON LO SHERIFF, I NERAZZURRI SONO AGLI OTTAVI - BIASIN ESALTA L’ASSIST-MAN PERISIC: “È LA PROVA VIVENTE CHE NON È MAI TROPPO TARDI PER..."