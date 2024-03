TOGLIETE IL FIASCO A FABIO FAZIO: “TU SEI COME OPPENHEIMER, CHE HA INVENTATO LA BOMBA ATOMICA”. A "CHE TEMPO CHE FA" FABIOLO, CON SPREZZO DEL RIDICOLO, PARAGONA CHIARA FERRAGNI AL FISICO STATUNITENSE E NICOLA PORRO SUL SUO SITO LO INFILZA: “LUI NON INTERVISTA MAI NESSUNO, VENDE, POMPA, ESALTA. NON SI VENGA A RIPETERE LA SOLFA DEL PROFESSIONISTA CHE SA COME SI FANNO LE INTERVISTE: QUALI INTERVISTE?” - VIDEO

(…) Ma sì, uno schifo. Questa non è televisione, e se la è, qualsiasi cosa sia, c’è solo da respirare di sollievo all’idea che, almeno, non va in onda sul presunto servizio pubblico a canone. “Non farò più beneficenza commerciale, meglio scollegarle”. E ti credo! Tutta qui la verità, la sincerità? Tutta qui. La celebrazione, niente altro. Instagram in tivù, il mondo di Chiara, farfarello, volatile, nel salotto militante di Fazio. Unico momento sincero, evidentemente sfuggito: “Ti sbagli: io non dico tutto di me”. Infatti, ed è sul non detto – e sul non chiesto dal Ciambellone – che gli inquirenti scavano.

Perché, non dimentichiamolo, se non vi dispiace, la signora, neosignorina, idolatrata sta lì lì sul bilico dei domiciliari. Incredibile, che il vuoto sia così pompato. Il vuoto. Cattedrali di vuoto. Chiara Ferragni è Oppenheimer: oh, Cristo! Fazio lo esaltano, ma non ci si venga a ripetere la solfa del professionista esemplare, del giornalista che sa come si fanno le interviste: quali interviste? Lui non intervista mai nessuno. Vende, pompa. Esalta, balbetta, ma tutto questo non ha minimamente a che fare con l’informazione, neppure di consumo o di cassetta.

Fazio fa non domande, del tipo “Non ti eri accorta?”. “No, io no”. Ma che cazzo, ma allora ci prendete tutti per deficienti: ci stanno le mail, le ammissioni, le insofferenze dei committenti, come Balocco, “questa ci costa 1 milione per niente e non sente ragioni”, sapevano, sapevi tutto, ti contestano un sistema, uno schema Ponzi insistito, pandori, ovetti, biscotti, bambolette, e non sapevi niente? Quei bambini col cranio lucido, sono serviti a una beneficenza che non c’era, ad affari che adesso parli di “scollegare”, e non sapevi niente? Ma Fazio la vende come una Madonna infilzata e lei conferma: sono una martire, non ho mai vissuto il presente. E chi te lo ha ordinato, il medico?

Qui sia consentita, me ne scuso, una osservazione personale e se volete, convengo, sgradevole: il presente è presentarsi tra poche ore per un nuovo giro di chemio, una tac e non sapere ancora il tuo destino. Come chi scrive, ma è solo un esempio, che però non mi sento di reprimere: hai cominciato fingendo umiltà, “le tragedie della vita sono altre” e finisci accusando, esagerando nella mimesi e nella mitopoiesi di chi vive “step by step” e parla del vestito scelto per venire qui? Ma non rompere le scatole, Chiara Ferragni. A noi, che dolorosamente seguiamo per dovere e scrupolo professionale, questo spettacolo di un Ciambellano che non-intervista una non-imprenditrice, (perché imprenditore è chi crea, non chi moltiplica gli zecchini nel campo dei miracoli), provoca un irrefrenabile fastidio, che sfocia nella blasfemia, ma, soprattutto, suscita lo sconcerto, la costernazione, un senso di estraneità, di inspiegabilità, di incompatibilità verso chi viceversa se ne abbevera.

