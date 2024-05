TOH, NELLE CARTE DELL’INCHIESTA DI GENOVA SPUNTA ANCHE MATTEO BASSETTI – L’INFETTIVOLOGO NON È INDAGATO, MA VIENE CITATO TRA LE PERSONE CHE IL CAPO DI GABINETTO DI TOTI AVREBBE CHIESTO DI OSPITARE GRATUITAMENTE AL GRAND HOTEL DI PORTOVENERE, DI PROPRIETÀ DELLA FAMIGLIA PALETTI. IL MEDICO RISPONDE CON L’UMILTÀ CHE LO CONTRADDISTINGUE: “CI FERMAMMO UNA NOTTE MA NON GRATUITAMENTE, ANCHE SE MI FECERO UNO SCONTO CONSISTENTE. MI CAPITA FREQUENTEMENTE PERCHÉ SONO UN PERSONAGGIO E PER GLI ALBERGHI UN SELFIE CON ME È PUBBLICITÀ. NEL 2021 ERO SULLA BOCCA DI TUTTI, ERA UN PIACERE OSPITARMI…”

Estratto dell’articolo di Marco Preve per www.repubblica.it

Fra le accuse contestate dalle procure di Genova e La Spezia a Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti ed ex sindaco di Portovenere c’è quello di aver favorito la famiglia Paletti per una contestata operazione immobiliare sull’isola Palmaria in cambio della quale la stessa famiglia avrebbe ospitato gratuitamente o a condizioni molto favorevoli esponenti della Regione o dell’entourage del presidente. Fra i nomi che compaiono nelle carte dell’inchiesta come ospite del Grand Hotel c’è anche quello dell’infettivologo Matteo Bassetti e della sua famiglia.

«E’ vero – conferma il primario di malattie infettive del San Martino – ricordo che era giugno del 2021, stavo facendo un giro in barca con mia moglie e di miei figli e Matteo Cozzani mi disse che i proprietari dell’hotel sarebbero stati felici di avermi come ospite.

Ci fermammo una notte ma non gratuitamente anche se mi fecero uno sconto consistente. Mi capita molto frequentemente […].

Naturalmente non mi è stato chiesto nulla in cambio. Nel 2021 Bassetti era sulla bocca di tutti ed era un piacere ospitarmi. Capita perché sono un personaggio e alla fine per gli alberghi un selfie con me è una pubblicità. Poi so come funziona, ci saranno cento nomi ma quello che finisce agli onori della cronaca è il mio.

Sa io con Toti sono amico ma dal 2019 che sono arrivato al San Martino non ho avuto avanzamenti in carriera grazie a lui, anzi quando c’è stata l’assegnazione dei dipartimenti assistenziali dove credo che potessi meritarmelo di dirigerne uno, non ho avuto niente». […]

