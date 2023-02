11 feb 2023 08:50

TOH, CHI SI RIVEDE: MICHELE ZARRILLO! IL CANTANTE DOPO IL DUETTO CON WILL (IL COYOTE?) FERMA AMADEUS, SI PENSA LIBERO E LANCIA UN MESSAGGIO DAL PALCO: "NOI DOBBIAMO AVERE PAURA QUANDO LA LIBERTÀ, I DIRITTI CIVILI E I DIRITTI UMANI NON VENGONO DIFESI”, CON UN CHIARO RIFERIMENTO ALLA GUERRA IN UCRAINA. E POI CONCLUDE: “MI ASSUMO LA RESPONSABILITÀ" (COLETTA, LI HAI TERRORIZZATI!) – VIDEO