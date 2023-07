TOH, C’E’ “SOLDATINA” DI LIVIO DIETRO LA CONSOLLE – A GUIDARE LA CARICA DELLE DJ ITALIANE C’E’ ADIEL, ALL’ANAGRAFE ALESSIA DI LIVIO, FIGLIA DELL’EX CALCIATORE JUVENTINO ANGELO, RIBATTEZZATO "SOLDATINO". LEI SI È FORMATA AL GOA DI ROMA ED È TRA LE DEEJAY PIÙ PRESENTI A BERLINO – E POI ANFISA LETYAGO, NATA IN SIBERIA MA NAPOLETANA D’ADOZIONE, LA FIORENTINA SILVIE LOTO HELENI DJ, OSPITE FISSA (A ROMA, PORTO CERVO E LONDRA) DI ZUMA…

Sono sempre più numerose le dj-donna italiane, che producono musica e infiammano i dancefloor. Capacità tecnica e carisma scenico, le regine del mixer ascendono su quel piedistallo sacro chiamato consolle con una grazia e una grinta mai viste prima.

Indossano le cuffie come una corona reale, o un viatico per la semidivinità. Girano i dischi e la platea le osanna, esalando un immane respiro collettivo di approvazione. Mettono house o techno, commerciale e minimal. Le vediamo riempire quest’estate i party, i club e le discoteche dell’intera penisola (e non solo), catalizzando l’affluenza anche di stuoli di ragazze. Il pienone di uomini era assicurato in partenza.

Adiel, all’anagrafe Alessia Di Livio (figlia dell’ex calciatore juventino Angelo), si è formata al Goa di Roma ed è tra le deejay più presenti al Berghain, l’epico locale di Berlino dove ha appena suonato per otto ore di fila.

Nata in Siberia ma napoletana d’adozione, sulla breccia dal 2008, Anfisa Letyago si è consacrata esibendosi in festival come Ultra Music, Movement e Tomorrowland. In passato ha firmato il remix di Go di Moby.

Originaria della Slovenia e trapiantasi a Milano, ballatissima all’Amnesia di Milano e al Cocoricò di Riccione, per Brina Knauss l’universo del djing è stato un’epifania di vita. Cristina Lazic è guest resident all’ Hï Ibiza, il posto numero uno al mondo per la “Top 100 Clubs” della rivista-bibbia di settore Dj Mag. Inoltre produce dischi per la label Rebellion di Damian Lazarus.

Salgono incessantemente le quotazioni delle siciliane Gioli&Assia, con i loro live su YouTube in grado di raccogliere milioni di view. Il loro ultimo album si intitola Fire Hell And Holy Water. Heleni Dj è ospite fissa (a Roma, Porto Cervo e Londra) di Zuma, un network di ristoranti giapponesi. In primavera è stato pubblicato il suo singolo d’esordio, Kobra: “Sono nata artisticamente come ballerina classica, ho iniziato a lavorare come art director per pagarmi le trasferte per i provini a Roma – ci spiega –.

Perché sono diventata dj? Perché ho sempre ritenuto liberatorio far ballare il pubblico e sentirlo così vicino.

Con la sua techno sinuosa ed elegante, la fiorentina Silvie Loto è ormai una protagonista della scena elettronica universale: da anni nelle line-up dei party più leggendari di Ibiza, ha composto brani per la Nervous Records insieme a William Djoko.

Le sorelle Floriana B. e Ilenia R. Capriati, alias le Sisters Cap, sono dj e producer dal 2013. In console all’Amsterdam Dance Event come in Cina e in India, sono appena uscite con il singolo Save My Life. Tra le loro tappe estive il Vulkanik Festival alle Isole Lipari, a Ferragosto. “Da bambine, Ilenia diceva sempre che da grandi avremmo fatto le dj – raccontano al Fatto –. E non c’era motivo d’immaginarlo: io ho studiato ingegneria edile, Ilenia era una danzatrice professionista in una compagnia teatrale”.

