C'è una nuova Mission Impossible per Tom Cruise. […]l'attore avrebbe perso la testa per Elsina Khayrova, 36 anni, l'ex moglie del miliardario russo Dmitry Tsvetkov. Ed è proprio lui che, raggiunto dal Daily Mail, ha sentito la necessità di mettere in guardia uno dei suoi attori preferiti, […] Pur augurando ogni bene alla ex moglie, Tsvetkov ha avvertito Cruise dalle pagine del Mail, per renderlo «consapevole dei gusti costosi e lussuosi» della donna, con cui ha avuto due figli durante il matrimonio durato undici anni. Tom Cruise, ha detto il milionario, «dovrebbe tenere gli occhi e il portafoglio ben aperti».

LA NUOVA COPPIA

Il protagonista di film come Tom Gun e Vanilla Sky […] è stato visto in compagnia di Khayrova a una festa nell'esclusivo quartiere Mayfair di Londra e, secondo alcuni fonti citate dai tabloid britannici, la coppia è «inseparabile». […] I due ex coniugi, invece, detengono la doppia cittadinanza - russa e britannica - Elsina, ex modella, è figlia di Rinat Khayrov deputato del partito al governo russo, mentre l'ex marito, 43 anni, arricchitosi con i diamanti e l'estrazione mineraria, è scampato a un paio di tentativi di omicidio. Tsvetkov non è stato inserito nella lista degli oligarchi sanzionati post invasione dell'Ucraina e non torna in Russia dal 2017. […]

LA BATTAGLIA LEGALE

Nel corso di questa battaglia legale durissima - «parliamo solo tramite avvocati», ha detto - Khayrova avrebbe nascosto le proprie borse firmate, con un valore ciascuna compreso tra i 5mila e le 35mila sterline. Briciole, se paragonate al patrimonio familiare. Solo nella capitale britannica, la coppia viveva in una casa da 18 milioni di sterline. E poi ci sono le proprietà a Dubai e Cipro, insieme a yacht di lusso e a una collezione d'arte del valore di diversi milioni.

«Non ho parlato con Elsina di questo (della relazione, ndr) perché il nostro metodo di comunicazione preferito è attraverso gli avvocati - ha dichiarato l'uomo - Ha 36 anni, è bella, finanziariamente indipendente e ama la vita. E Tom Cruise è il mio attore preferito, è uno dei migliori che abbia mai visto». […]

