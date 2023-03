1 mar 2023 17:41

A TOM CRUISE PIACE PELOSA (LA COZZA) - L'ATTORE AMERICANO SI TROVA A BARI PER GIRARE L'OTTAVO CAPITOLO DI "MISSION IMPOSSIBLE" - CRUISE RESTERÀ NEL CAPOLUOGO PUGLIESE PER ALMENO DIECI GIORNI, USANDO I VELIVOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE USA CHE STAZIONANO NELL'AEROPORTO - L'ATTORE NON SI FARÀ SCORPACCIATE DI FRUTTI DI MARE E FOCACCE: SI È PORTATO DIETRO UN CUOCO PERSONALE E GLI INGREDIENTI PER I SUOI PIATTI PREFERITI…