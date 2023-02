NELLA TOP FIVE DI SANREMO NON C’E’ NEANCHE UNA DONNA? ESTICAZZI! - DITE ALLE TURBOFEMMINISTE CHE FRIGNANO CHE IN UNA GARA NON ESISTONO QUOTE ROSA E FATE LEGGERE LORO QUEL CHE DICONO GIORGIA (“LA MUSICA NON VA VISTA COME AL MASCHILE O AL FEMMINILE") E ELODIE: “NON È UNA QUESTIONE DI GENERE, MAGARI LE CANZONI SONO PIACIUTE MENO” - LE DONNE DEL FESTIVAL SONO STATE PREMIATE DAGLI ASCOLTI. LE CLASSIFICHE CERTIFICANO CHE MADAME È TRA LE PRIME 5 SU TUTTE LE PIATTAFORME….

1 - TUTTE LE CANTANTI GIÙ DAL PODIO UN CASO ANCHE NELLE CLASSIFICHE

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per il “Corriere della Sera”

elodie

A farlo notare, nonostante la gioia della vittoria, è stato proprio Marco Mengoni: «Nella top five siamo arrivati in cinque ragazzi», ha detto a caldo dedicando il premio alle colleghe rimaste fuori dal podio. La vetta di Sanremo tutta al maschile — con lui Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai — ha riaperto il dibattito non nuovo sul gender gap che riguarda la musica, così come tutte le sfere delle società: d’altra parte il Festival è uno specchio del Paese, il palco in cui accade «tutto grazie a due uomini speciali» (parole di Chiara Ferragni nel ringraziare Amadeus e Gianni Morandi) e in cui le co-conduttrici turnano al loro fianco ogni sera.

(...)

L’anno scorso Elisa era arrivata seconda e per una vincitrice solista bisogna tornare indietro di nove anni: l’ultima è stata Arisa nel 2014, poi riavvolgendo ancora troviamo Emma nel 2012.

madame in off white

C’è un problema di genere o la questione è ridondante perché a vincere sono le canzoni? Allargando la fotografia, il panorama è palesemente sbilanciato: nella classifica Fimi/Gfk, tra i 100 dischi più venduti in Italia nel 2022 quelli di donne soliste sono solo nove, cioè meno del 10%, quattro italiane e cinque straniere. Per imbattersi nella prima (Elisa) occorre andare alla 33esima posizione, segue Madame, 39esima. In radio va un po’ meglio: nelle rilevazioni di EarOne, la top 10 dei brani più trasmessi del 2022 è abbastanza equilibrata, tra Lizzo ed Elodie (presenti con due brani) fino alla stessa Elisa.

Le protagoniste di quest’anno, però, non sembrano molto preoccupate: «Non credo che la gente scelga pensando “ti voto perché sei una donna”, la musica non va vista come al maschile o al femminile — commenta Giorgia —. Ci sono sempre più donne e oggi fanno cose che negli anni 90 non facevano». Anche Elodie, arrivata nona, non bada troppo alla classifica: «Ho apprezzato tantissimo che il primo pensiero di Marco sia stato dedicato a noi — ha detto a “Domenica In” —. Ma della classifica non me ne è mai fregato niente, non ho mai vinto eppure riesco a fare il mio mestiere bene e con professionalità.

elodie in versace e gioielli tiffany & co.

(...)

2 - TELEVOTO, LA RIVINCITA DELLE DONNE ARRIVA DALLE RADIO E DALLO STREAMING

Estratto dell'articolo di Ernesto Assante per “la Repubblica”

(...)

Mentre le donne del festival non premiate sul palco lo sono però, da subito, dagli ascolti. Le classifiche certificano che Madame avrebbe meritato di essere nella cinquina di punta, visto che con la sua Il bene nel male, settima nella finale, è nella Top 5 di tutte le piattaforme, Spotify, Apple Music e Amazon Music, mentre su YouTube è nella Top 5 dei video di tendenza.

elodie big mama

Vivo di Levante è al 17esimo posto su Spotify, Paola e Chiara con Furore hanno già conquistato le playlist delle radio. Generazioni diverse e consumi musicali diversi: Giorgia con Parole dette male è già prima nelle radio, mentre Mare di guai di Ariete ha già collezionato 5 milioni di stream sulle piattaforme, cifra superata da Elodie. Insomma, donne nella musica italiana ce ne sono: dive e cantanti, autrici e star, musiciste e coriste. Tante, brave e, per fortuna, cresciute numericamente negli ultimi vent’anni. Ma il dato di fondo è che quello della musica è un mondo di uomini.

giorgia terza serata sanremo 2023.

(...) L’arte non ha bisogno di quote, ma di certo il mondo della musica tutto ha bisogno di più donne.

giorgia sanremo 2023 elodie look serata dei duetti elodie in gucci e gioielli tiffany con big mama elodie madame terza serata sanremo 2023 2 elodie look serata dei duetti