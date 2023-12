TOP E FLOP MUSICALI DEL 2023 BY CARLO MASSARINI – ANNALISA, VOTO 6, REGINETTA PRENDITUTTO DEL POP ITALICO. CARINA, PULITA, SPIRITOSA, QUALCHE HIT, MA SE DEVO METTERCI UN EURO PENSO CHE LA VINCITRICE DI QUEST'ANNO SIA ANGELINA MANGO – I MANESKIN: ULTIMO ALBUM, “RUSH”, VOTO 4, COME IL LOOK E LE POSE INGUARDABILI – IL RITORNO DEI BEATLES E DEI ROLLING STONES MERITA UN 7, MA 10 E LODE IN RESILIENZA. MA IL MIO DISCO DELL’ANNO È “THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD” DI LANA DEL REY

Fare le classifiche […] delle cose migliori dell'anno ([…] è un esercizio di stile assolutamente personale. Lo testimoniano le mille liste che sono apparse come funghi nelle ultime settimane: il 90% dei titoli degli album mi sono sconosciuti, eppure di musica un po' ne sento.

Se le volete trovare tutte, e misurarvi con quella sensazione di essere su un altro pianeta, andate qui e divertitevi (o deprimetevi, a seconda): su www.albumoftheyear.org/lists.php ne troverete più di 150 da riviste, radio, giornali, e chiunque abbia un sito e voglia di far conoscere i propri gusti.

Nel frattempo, una piccola lista di cose, non solo album, per cui ricordare il 2023.

X Factor 5

Il talent che possiamo permetterci, X-Factor, è diventato un crocevia di personaggi gossipposi, le star sono i giudici […], i concorrenti vanno e vengono raramente indimenticabili, però negli anni molti di loro un percorso l'han fatto.

Del resto, se questa è la musica migliore che possiamo vedere in tv, adattiamoci (in attesa di programmi veri). Morgan sa (di musica, 8) ma è bravissimo a cacciarsi nei guai (4 o 10, a seconda), del resto se vuoi fare il bad boy non è che poi puoi meravigliarti e indossare la maglietta del Balotelli «why always me?».

Peccato per la sua bulimia, perché quando si ricorda il suo mestiere originale produce (con parole di Pasquale Panella) un Sì, Certo l'Amore che è un gran singolo (8+), sorta di new millennium wave.

Annalisa 6, Elodie 7, Angelina Mango 7+

Morgan si è appiccicato con tutti, incluso Annalisa (6) incoronata quest'estate reginetta prenditutto del pop italico (prima che Elodie, 7, non uscisse in microgonna rossa). Prodotto-Amici, carina, pulita, spiritosa, qualche hit, ma se devo metterci un euro penso che la vincitrice di quest'anno, Angelina Mango (7+) […]

Shakira e Taylor Swift 7+

Poi ci sono quelle che importantissimissime lo sono già. Shakira ha inventato la versione a 45 giri del revenge porn sparando a zero sull'ex Piquè (fatti loro, comunque 7+). Stesso voto per Taylor Swift: c'è il codice swift per le transazioni bancarie, e da quest'anno c'è un altro codice swift, quello per definire l'enorme successo di questa 34enne cantautrice pop americana, che ha stabilito con one billion dollars il nuovo record per un tour. Più che iconica, ciclonica. La conversione da country a pop l'ha portata su un trono assoluto, roba che solo Madonna ai bei tempi. Taylor è tutto'molto': bella, voce cristallina, attitudine polically correct, fidanzata d'America.

Olivia Rodrigo 8-

Ma se devo fare un nome dico Olivia Rodrigo (8-), una sorta di Alanis Morrisette vent'anni dopo […]. Molto carina, attitudine pop/punk, album pieni di hit, Vampire canzone dell'anno, vent'anni e già due album strapremiati. Promette bene.

Mengoni 8-, Maneskin 4

Amadeus ha trasformato Sanremo in una radiovisione con playlist del nuovo pop/rap/trap, e quest'anno ha rivinto un cantante che proprio da X-Factor è uscito, ormai 14 anni fa.

Marco Mengoni, carattere molto timido e chiuso ma voce potente e aperta, ha una sua tradizionalità moderna: buon autore, bello ma non piacione, quel tanto di fluidità senza gli eccessi dei Maneskin (ultimo album Rush, 4 come il look e le pose inguardabili).

L'Essenziale era una canzone profonda e perfetta, dieci anni dopo Due Vite è un po' più strappapplausi, ma se devo pensare a un re del pop contemporaneo italiano lui ne ha il physique du role e la qualità (8-). Ma di tutti gli italiani dal vivo, nessuno ha toccato corde intime come Finardi e la sua Euphonia(10).

Calcutta 8

A proposito di pop italiano, Calcutta […] sono andato a vederlo, nel suo tour autunnale nei Palasport. Al fianco il figlio 18enne che le sapeva tutte, più in là il 28enne sceso giù apposta dalla Danimarca. Una riunione di famiglia, praticamente.

L'ultima volta ero salito io a vedere McCartney, e non dico altro. Edoardo D'Erme è un serio concorrente per miglior autore sulla scena pop/cantautorale (Se Piovesse il tuo Nome per Elisa è una meraviglia): dal vivo sull'enorme palco non è mai uscito dai dieci metri quadri al centro, impacciato e un po' orsachiottone nella sua tenuta esco-un-attimo con cappellino ben calcato sugli occhi, ha una sua beata ingenuità che gli fa dire sul palco cose schiette come a un amico a notte fonda, difficile non simpatizzare.

E poi ha quel dono ritornellista, singalong, che ti fa sembrare ogni canzone qualcosa che hai sentito già, anche se no. Non ho mai sentito un karaoke da 7mila persone così alto. Ho sentito qui e là tocchi alla Battisti, mi ha fatto piacere. Rieti, Latina, chissà.

Daniela Pes con Spira (8) ha vinto il Premio Tenco Emergenti ed è in testa a tutte le liste dei giornalisti musicali. Sarda, voce limpida, produzione elettronica di Iosonouncane, è qualcosa di antico e di nuovissimo insieme. […]

Beatles e Stones, 10

Il ritorno – o forse solo l'eterna presenza – degli originators, quelli che hanno creato il big bang del rock sessant'anni fa, Beatles e Stones, merita un 7 ma 10 e lode in resilienza. Mick Keith e Ron senza Charlie ne han fatto uno nuovo (Hackney Diamonds) di quella musica che Paul McCartney scherzando definisce «sempre la stessa dal primo giorno».

Mentre i Beatles, quelli che «facevano ogni volta uno disco diverso», son tornati grazie all'I. A. Oggettivamente sempre avanti Paul, da 60 anni in qua: a molti non è piaciuto il salvare la voce di John da un demo del 1977, ma chiedetelo ai fan dei Beatles: per loro la magia c'è ancora e sempre. Now and Then, più semplice di così.

Peter Gabriel 9, The Boss 4

Miglior show dell'anno visto dal vivo il'i/o Tour di Peter Gabriel, finalmente con un magnifico disco inedito a venti dall'ultimo, ha mostrato di stare ancora sulla frontiera dello spettacolo nel quale musica, visuals e performance si fondono in arte contemporanea (9).

Miglior concerto visto solo su YT, gli U2 che inaugurano The Sphere a Las Vegas (9). […] Il Boss macina sempre le sue tre ore e passa di show, ma il silenzio con cui ha attraversato l'Italia alluvionata è da 4.

Lana Del Rey 9

There's a Tunnel Under Ocean Blvd (9) di Lana Del Rey è un disco che ho scoperto a poco a poco, alla fine veramente conquistato dal fascino, dalle melodie, dalla voce e dalla visionarietà di quella che all'inizio quasi non veniva presa sul serio. In 13 anni quei Blue Jeans sono diventati un abito di gran classe, atmosfere e accordi che attingono alla grande scuola delle cantautrici degli anni 70 […] intime e personali, ma rivestite col suono di 50 anni dopo. Mio disco dell'anno, ma anche The Ballad of Darren dei Blur (8+) è magnifico. Libro musicale dell'anno Surrender di Bono (9), in italiano Batti il Tempo(8) di Stefano Mannucci.

Scoperte

Chiudo con due scoperte: una tardiva, gli svedesi Esbjorn Svensson Trio, (9), influenze dichiarate Bela Bartok e Radiohead […]. […] Quella per tempo invece è un sudafricano cresciuto cantando in chiesa, Bongeziwe Mabandla: rivestendo le canzoni Xhosa della sua regione natìa di beat e atmosfere elettroniche, crea in AmaXesha (9) atmosfere quasi irreali. […] Mi fa pensare a Frank Ocean, ma molto più puro. Voce eterea e ispirata, delicata ma ricchissima, è un grande cantante di soul, in una lingua sconosciuta.

