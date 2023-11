CLIP DAL CORTO STRACULT "DOMINA", CON MANUELA ARCURI

Marco Giusti per Dagospia

manuela arcuri in domina 18

Fermi tutti! Alle 15 oggi al Torino Film Festival passa il corto stracultissimo con Manuela Arcuri dominatrice, con caschetto nero e guepiere, intitolato proprio “Domina”, scritto e diretto da tal Devid D’Amico, ma soprattutto prodotto dal mitico Alberto Tarallo con ufficio stampa l’altrettanto mitico Enrico Lucherini. Ci siamo. Difficile spingersi oltre. Grandi, anzi grandissimi ritorni. Manuela, nel film, è una sorta di moglie schiava di un marito stupido e violento alla Mastandrea (“Me le lava dalle mani”), interpretato dal torvo Claudio Vanni.

manuela arcuri shi yang shi in domina 1

Ma non è solo stupido e violento, è anche senza lavoro e senza voglia di lavorare e infatti, da infame, campa coi soldi di lei. E, per non fargliela pesare, la corca di botte. Così. Ma come guadagna i soldi per la famigliola la Arcuri? Non vendendo casa a Roma Nord, come pensa il marito, ma col mestiere di dominatrice in giro per la città.

manuela arcuri in domina 15

La vediamo così con un poro cinese Mister Ping, interpretato da tale Shi Yang Shi, che a culo nudo si fa massacrare di frustate e di tacchi sulle chiappe, poi mentre cerca di affogare un piccoletto strozzino in una jacuzzi. I peccati di tutti vengono puniti dalla dominatrice in cambio di denaro. L’ultimo cliente non ve lo dico. Magari ci andate e sarà una sorpresa. Dice la Arcuri che il film è "Una bella metafora per vendicare le donne vittime di violenza".

manuela arcuri claudio vanni in domina 1 manuela arcuri in domina 10 domina manuela arcuri in domina 1 shi yang shi domina domina manuela arcuri claudio vanni in domina 2 manuela arcuri in domina 19 manuela arcuri shi yang shi in domina 2 manuela arcuri in domina 11 manuela arcuri in domina 12 manuela arcuri in domina 13 manuela arcuri in domina 14 manuela arcuri in domina 2 manuela arcuri in domina 16 manuela arcuri in domina 17 manuela arcuri in domina 21 manuela arcuri in domina 22 manuela arcuri in domina 20 manuela arcuri in domina 4 manuela arcuri in domina 3 manuela arcuri in domina 5 manuela arcuri in domina 6 manuela arcuri in domina 8 manuela arcuri in domina 7 manuela arcuri shi yang shi in domina 3 manuela arcuri in domina 9 shi yang shi domina