TORNA (PER DUE TERZI) LA GIALAPPA’S BAND! – NEL PROGRAMMA CONDOTTO DAL MAGO FOREST SU TV8, NON CI SARÀ CARLO TARANTO, MA “SOLO” MARCO SANTIN E GIORGIO GHERARDUCCI: “DA QUALCHE ANNO NON HA PIÙ VOGLIA DI LAVORARE. NON C’È UN LITIGIO” – LA STOCCATA A “LE IENE” E A BELEN: “LA NOSTRA PRESENZA ERA MARGINALE. OGGI LO CONDUCE BELEN E LO GUARDANO LO STESSO” - LA "SEPARAZIONE" DA MEDIASET - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

Questa volta chi cambia canale non è un burfaldino ma fa la cosa giusta. La Gialappa’s Band torna, finalmente, con un programma tutto suo, ma lo fa in una nuova collocazione: Tv8. Gialappashow debutterà a maggio, condotto dal Mago Forest e con tanti comici arruolati: nomi nuovi e vecchie glorie (tipo Marcello Cesena) che con il trio hanno segnato una bella fetta di tv.

Trio che, però, in questa occasione diventa un duo: Carlo Taranto, il signor Carlo, non ci sarà. Terranno le fila di tutto Marco Santin e Giorgio Gherarducci. «Carlo ci mancherà molto, soprattutto nel mandare la pubblicità».

Sempre più spesso siete voi due a portare avanti la Gialappa’s.

Santin: «Da qualche anno non ha più molta voglia di lavorare. Dietro questa scelta non c’è un litigio o altro. Semplicemente non ne ha voglia. Abbiamo provato a coinvolgerlo ma è stato netto. A me spiace soprattutto per lui, perché alla fine, quando si convince, poi si diverte».

Gherarducci: «Spiace […]. La formula a tre era giusta, ma evidentemente per lui la fatica era superiore al divertimento».

Un’altra separazione è quella con Mediaset.

Santin: «In realtà il progetto di cui parlavano da due anni, cioè fare degli speciali di Mai dire gol, mi risulta sia ancora in piedi. Vedremo».

Gherarducci: «Di certo tra l’ipotesi di rifare uno spettacolo rivolto solo al passato o inventarne uno nuovo, che guarda al futuro, questa seconda ci stimolava di più e sembrava anche più sensata». […]

Gli ultimi mesi sembrano piuttosto positivi per voi, no?

[…] Santin: «In effetti, gli ultimi anni a Mediaset abbiamo commentato un programma che ci piace come Le Iene , ma in cui la nostra presenza era marginale: non spostava gli equilibri per noi. È uno show che guardi per i servizi».

Gherarducci: «E infatti oggi lo conduce Belén e lo guardano lo stesso. Dopo quella collaborazione siamo rimasti fermi un po’: è stato il momento giusto per scrivere il libro, poi molto apprezzato». […]

