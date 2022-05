TORNA, J-AX, È TUTTO PERDONATO! - FEDEZ HA FATTO PACE CON L'EX SOCIO! IERI I DUE HANNO PUBBLICATO UNA SERIE DI FOTO IN CUI SI ABBRACCIANO E ANNUNCIANO DI AVER SEPPELLITO L’ASCIA DI GUERRA: “CI SIAMO RIVISTI IL GIORNO IN CUI FEDERICO HA SCOPERTO DI AVERE IL TUMORE AL PANCREAS. DOBBIAMO RACCONTARVI UNA COSA, E NO, NON SARÀ UNA CANZONE INSIEME, MA UN REGALO PER MILANO" - DIVENTATI COME FRATELLI A SUON DI COLLABORAZIONI, FEDEZ E J-AX AVEVANO FONDATO UNA SOCIETÀ INSIEME, LA “NEWTOPIA”, POI IL GRANDE FREDDO DOVUTO A… - VIDEO

Renato Franco per il “Corriere della Sera”

j ax e fedez fanno pace 1

Baci e abbracci a favore di social. Altro che «vorrei ma non posto», perché le relazioni private ormai viaggiano lì, tra un like, una story e un contenuto sponsorizzato. Fedez e J-Ax a un certo punto erano fratelli come Romolo e Remo (lì è andata a finire un po' peggio), riempivano gli stadi, facevano i «comunisti col Rolex», fino a una rottura che sembrava insanabile.

Ieri - surprise - hanno sotterrato l'ascia di guerra, il trattato di pace firmato nella loro Versailles, l'attico di Fedez a City Life, Instagram a fare da notaio. «Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l'orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio.

In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un'esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.

Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme». Lo chiamano «un regalo per la nostra città», la Milano da bere che diventa la Milano del bene, un'iniziativa di solidarietà che verrà svelata oggi.

fedez, vittoria e j ax

Il grande freddo tra Fedez e J-Ax era cominciato 4 anni fa. E di come erano andate le cose l'unica versione è quella di Mr Ferragni che aveva confessato a Peter Gomez i motivi dello scontro. Ai tempi lui e Ax avevano fondato una loro società, Newtopia, ma un collaboratore che considerava la madre (nonché manager) di Fedez troppo invadente, aveva in mente il grande scisma, lui di qua, loro di là, in una società speculare a Newtopia.

«J-Ax mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all'addio di Rovazzi - raccontava Fedez -. Ed è così che abbiamo deciso di andare avanti facendo San Siro». Spente le luci dello stadio J-Ax avrebbe confessato di avergli mentito: era al corrente di tutto e faceva parte della nuova società, ma non l'aveva detto a Fedez perché non saltasse il concerto.

fedez j-ax

Così però è saltata l'amicizia. «La ferita in realtà è stata più grande, perché io non ho perso un socio ma un pezzo di famiglia acquisita», rifletteva amaro Fedez. L'ex amico aveva replicato in modo generico: «Non sono un traditore. Ma non parlerò mai di questa vicenda in pubblico». Quattro anni dopo tutto rientrato.

«Certe amicizie non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Venditti la cantava più o meno così, frase a affetto che per la verità ha statistiche di realizzazione piuttosto basse. Entrambi non hanno mai nascosto troppo le proprie fragilità. Ecco J-Ax: «Odio il conflitto, faccio finta che vada tutto bene e poi tronco di netto. Con Fedez avevo innanzitutto un'affinità artistica, è uno che vuole spaccare il sistema (oddio, come tutti quelli che hanno successo poi è diventato organico al sistema, ma fa niente...).

rovazzi fedez j-ax

Avere dipendenti mi ha tolto la serenità. Avevo paura per loro, nel mondo dello show business può finire tutto in un attimo. Io voglio serenità, sono un paranoico che soffre d'ansia». L'ansia - sembra un paradosso - che poi è spesso la molla che spinge a salire sul palco. Anche a Fedez non fa difetto la sincerità su se stesso: «I lividi fanno quello che sei. I miei vengono da una mancanza di fiducia: mi apro con pochi, non credo nelle persone, mi governa un pregiudizio che alza muri. Manco di empatia, fatico a costruire rapporti solidi». Del resto anche l'amicizia è eterna finche dura.

j ax e fedez fanno pace 4 FEDEZ J-AX FEDEZ J-AX 1

j ax e fedez fanno pace 2

j ax e fedez fanno pace 5 J-AX FEDEZ FEDEZ J-AX FEDEZ J-AX - 3 J-AX FEDEZ J-Ax Fedez Fabio Rovazzi J-AX FEDEZ FESTA RTL j ax e fedez fanno pace 3