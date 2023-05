TORNA L’ISOLA DELLE CORNA – “TEMPTATION ISLAND”, IL REALITY DI MARIA DE FILIPPI ANDRÀ IN ONDA DAL 26 GIUGNO IN PRIMA SERATA SU CANALE 5. FILIPPO BISCIGLIA CONFERMATO AL TIMONE DEL PROGRAMMA - E SEMBRA CI SIANO ANCHE I PRIMI NOMI DELLE COPPIE. ALCUNE VERRANO DIRETTAMENTE DA UOMINI E DONNE – VIDEO

Da leggo.it

Curiosi di sapere quando inizierà Temptation Island? A spoilerarlo è Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram che svela come la data d'inzio del programma sarà il 26 giugno 2023. Il reality show delle tentazioni di Maria De Filippi andrà in onda, come sempre, in prima serata su Canale 5. E sembra ci siano anche i primi nomi delle coppie. Alcune, infatti, verrano direttamente da Uomini e Donne.

Non è ancora ufficiale il tutto, ma le anticipazioni parlano chiaro. Nello spoiler di Pugnaloni si legge che tra i tentatori e le tentatrici potrebbe esserci qualche volto già noto del dating show. Invece, tra le coppie non ci saranno personaggi già noti sul piccolo schermo: si parla di un’edizione con relazioni tutte da conoscere. Ma per questo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che le riprese dei 21 giorni previsti per ogni edizione del reality prenderanno inizio a breve.

Il ritorno

Torna al timone del programma Filippo Bisciglia. Questa è un’altra notizia che ha reso felici i telespettatori, felici di ritrovare l’ex gieffino come conduttore del reality. Infatti, si può dire che Bisciglia è ormai il volto protagonista di questo programma.

