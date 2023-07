TORNANO I MANESKIN ED E' SUBITO FESTA DE' NOANTRI – LA BAND ROMANA, CON IL SUO ROCK PARACULO, IERI HA FATTO TREMARE LO STADIO OLIMPICO, NELLA PRIMA DELLE DUE DATE NELLA CAPITALE (STASERA LA REPLICA) – DAVANTI A 60MILA PERSONE, IL ROMANISTA DAMIANO CITA FRANCESCO TOTTI: “PERMETTETEMI DI AVERE PAURA. QUESTO È UN TRAGUARDO MA OGNI TRAGUARDO È UN PUNTO DI PARTENZA” – IL VIDEO DI DAMIANO CHE DIMENTICA LE PAROLE DELLA CANZONE E…

Roma Di nero vestiti, Damiano addirittura in gessato (ma la giacca la terrà addosso solo pochi minuti), su un muro di suono implacabile, i Måneskin salgono sul palco dell’Olimpico. Mancavano gli stadi a completare il percorso fulmineo dei «Kool Kids» del rock italiano che in sette anni hanno morso il mondo, passando a suonare dai marciapiedi della romana via del Corso a festival prestigiosi come Coachella e Glastonbury.

Ieri […] sono partiti dall’Olimpico, davanti a più di 60 mila persone per il primo di quattro show nelle arene del calcio (tutti sold out) che vedrà la band ancora a Roma stasera, mentre lunedì e martedì si replica a San Siro.

[…] il palco è imponente con passerelle motorizzate, due maxischermi ai lati della scena, luci, laser e fiamme. La partenza è impetuosa, con due nuove canzoni: Don’t Wanna Sleep e Gossip . Ma il passato non si fa troppo attendere. E i 63 mila dell’arena si infiammano con Zitti e buoni (vincitrice nel 2021 di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest), aperto dal riff ipnotico della chitarra di Thomas.

«Per noi arrivare su un palco del genere è sempre stato un sogno», dice Damiano che, da tifoso romanista, cita le parole di Francesco Totti nel giorno del suo addio al calcio: «Permettetemi di avere paura. Questo è un traguardo ma ogni traguardo è un punto di partenza e il nostro punto di partenza è stato così». E attacca Chosen , la canzone che l’allora giovanissimo quartetto fece ascoltare alle audizioni e portò sul palco di «X Factor» nel 2017.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio amano giocare con il glam ma poi, quando sono sul palco, graffiano con il loro rock, riff che guardano al funk e lampi di pop. Nelle due ore di concerto — 24 canzoni, bis compresi — tanto spazio è dedicato a Rush! , il nuovo album che rappresenta l’entrata «ufficiale» del quartetto sul mercato internazionale.

[…] Fuori programma. «Tra noi quattro non ci siamo mai ringraziati», spiega Damiano e canta a cappella Iron Sky di Paolo Nutini. Bla Bla Bla è un altro motivetto catchy che permette a Damiano un’interpretazione da consumato intrattenitore. Il frontman si spende molto sul palco: corre, salta, incita il pubblico.

[…] Il palco è per tutti loro, ci sono i maxischermi a ricordarlo, sottolineando con le immagini i virtuosismi di Victoria e Thomas. O le impennate alla batteria di Ethan. Fra le hit, non manca la sferzante rilettura di Beggin’, cover del brano dei Four Seasons, che ha permesso ai Måneskin di conquistare l’America. «Ci dicono che è una cover, sì ma l’abbiamo fatta bene», sottolinea Damiano.

Momenti acustici, con cantante e chitarrista che scendono fra il pubblico, sono dedicati a Torna a casa e Vent’anni . E ancora: l’antimilitarista e pro Ucraina Gasoline, la struggente Coraline. Su Kool Kids la band chiama sul palco un gruppo di fan scatenate. La serata si chiude sulle note di The Loneliest e I wanna be your slave.

