Tutto quello che toccano, anche adesso che le loro strade si sono divise, diventa oro. O meglio, si tramuta in like, visualizzazioni, condivisioni. Quanto di più prezioso all’era dei social. I dati raccolti da Repubblica raccontano gli effetti del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sulla loro vita virtuale e su quella dei loro figli, dei nuovi amori e degli amici più stretti. Numeri alla mano, la separazione dell’anno per alcuni dei suoi protagonisti è stata un vero affare.

Francesco Totti, la separazione ha portato 400 mila follower

Con i suoi 5,1 di follower il re di questa storia è senza dubbio Francesco Totti. Dal giorno della separazione, ha aggiunto al suo tesoretto 399.400 fan su Instagram. Tasso di crescita dell’ 8,45%. Altolà inflazione, c’è un concorrente agguerrito.

Il dato che riguarda l’ex capitano della Roma si riferisce al periodo tra l’inizio di luglio 2022 e la fine di aprile 2023. Nello stesso lasso di tempo, lo scorso anno, il totem giallorosso aveva messo assieme 267.900 nuovi follower. Tornando alla fase della separazione, il boom di nuovi seguaci si è registrato all’indomani dell’indiscrezione diDagospia sulla rottura ( 24.200 follower in un giorno) e dell’annuncio ufficiale (26.300).

Ilary Blasi, 105 mila fan in quattro giorni dopo la rottura

Capitolo Blasi, che nella classifica dei più ricercati segue l’ormai ex marito con 2,2 milioni di follower. Considerando lo stesso periodo testato per Totti, il tasso di crescita è più basso (+ 5,03%) e sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente (+ 4,99%). In ogni caso, la separazione ha portato in dote 105.700 fan in più alla conduttrice dell’Isola dei Famosi. Anche nel caso di Ilary, impennata di follower dopo le voci diffuse da Dagospia ( 31.600) e dopo l’annuncio ufficiale: nel giro di quattro giorni sulla sua pagina sono arrivati 105.100 follower in più.

Il dato è simile a quello complessivo perché, ovviamente, chi decide di seguire un personaggio su Instagram può anche smettere di farlo un istante dopo. Come quando Ilary Blasi ha iniziato a frequentare il suo Bastian: benefici social pari a zero. Addirittura leggermente negativi, con una perdita complessiva di 1.100 follower nel mese di febbraio.

Chanel Totti si fa rappresentare dall’agenzia della mamma

Chi invece si è imposta su Instagram è Chanel Totti. A 16 anni (appena compiuti) è la più social dei tre figli della coppia. Attivissima su Tik-Tok, su Instagram ha i suoi 384.000 follower guadagnati in un sol colpo, dall’apertura del profilo, prima privato. La secondogenita dell’ex calciatore e della conduttrice ha postato la prima volta il 22 febbraio 2022, nel giorno della notizia della separazione made in Dagospia. Poi ha ottenutola spunta blu, simbolo che certifica i profili appartenenti a personaggi pubblici. Proprio come lamamma, il papà e il fratellone.

A quel punto Chanel si è rivolta a Notoria Lab, agenzia che cura l’immagine di personaggi del piccolo e grande schermo. Diretta dalla manager Graziella Lopedota, rappresentava già Ilary Blasi, la sua amica Silvia Toffanin e Michelle Hunziker. Ora nel suo roster c’è anche Chanel. Che dopo qualche settimana di bufera social ha preso a frequentare Cristian Babalus, proprietario di un negozio di abbigliamento piuttosto noto in via Tuscolana. Come detto, prima c’è stato un lungo bisticcio social con l’influencer Martina De Vivo, mamma della figlia appena nata dalla relazione con Babalus.

Melissa Monti, la fidanzata di Cristian ci prova con l’e-commerce

Lei ha appena compiuto 18 anni e la sua festa sulla terrazza Caffarelli, a due passi dal Campidoglio, è diventata subito virale. Lanciata dai like di Francesco Totti, che stravede per il figlio e la sua ragazza, Melissa Monti si è tuffata sull’e-commerce con la sorella Martina proponendo al suo pubblico ( 43.300 follower) il suo brand di lingerie e capi di abbigliamento. Quando ha aperto la pagina dello store, la notizia è stata subito rilanciata da Cristian e Chanel Totti. Insomma, Melissa è una di famiglia. Ed è anche romanista, proprio come il fratellino a sua volta giocatore delle giovanili giallorosse.

Noemi Bocchi, il boom con l’annuncio social della malattia

Lo stesso non si può dire di Noemi Bocchi. La nuova compagna di Francesco Totti è uscita allo scoperto lo scorso febbraio , cambiando le impostazioni della privacy su Instagram e annunciando al mondo di soffrire di diastasi addominale. I 2.000 follower scarsi del profilo chiuso sono un ricordo: ora ne ha 74.700.

Spot e sponsor, chi ci guadagna

I numeri non servono solo a stilare una classifica dei personaggi più amati di questa storia. Ma anche a intuire i possibili guadagni legati a eventuali sponsorizzazioni. Farsi fare pubblicità da Totti, secondo le stime dell’agenzia DeRev, può costare tra i 20 e i 75 mila euro a post. Per ingaggiare Ilary, invece, si può spendere tra i 7.500 e i 20 mila euro. Chanel, invece, dovrebbe “accontentarsi” di una cifra tra i 3.500 e i 7.500 euro. Più giù Cristian e Noemi Bocchi: massimo 3.500 euro a post. In ogni caso, un affare.

