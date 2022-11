TOTTI E NOEMI HANNO RISCHIATO DI INCONTARE SPALLETTI! “CHI” PIZZICA "IL PUPONE" E LA NUOVA COMPAGNA ALLA FIERA DEL MOBILE IN PROVINCIA DI CASERTA MENTRE SCELGONO CUCINA E MOBILI PER LA LORO NUOVA CASA A ROMA NORD – QUALCHE ORA PRIMA ERA STATO AVVISTATO NELLO STESSO POSTO ANCHE IL TECNICO DEL NAPOLI CON IL QUALE TOTTI HA LITIGATO IN PASSATO – SUL PIANO LEGALE, INTANTO, È PROSSIMO L’INCONTRO IN TRIBUNALE FRA TOTTI E ILARY, L’11 NOVEMBRE. PER LA QUESTIONE ROLEX SARÀ LA PRIMA VOLTA CHE...

Valerio Palmieri per “Chi”

FRANCESCO TOTTI - FOTO CHI

Francesco Totti e Noemi Bocchi, come vi abbiamo mostrato nelle scorse puntate, stanno mettendo su casa. Per questo sono andati a visitare una grande esposizione di arredi, la Fiera del mobile di Riardo. Si sono soffermati in particolare su cucine e camere da letto, due spazi clou di una nuova vita insieme.

Due luoghi collegati, perché eros e cibo storicamente sono parenti stretti. Chissà se Noemi saprà cucinare i piatti tipici della tradizione romana: Totti è ghiotto di pasta e di primi, ai quali ha dovuto rinunciare per anni, in ossequio alle regole della sua carriera da calciatore. Ma ora nessuno lo può fermare: «Maccarone, m’hai provocato e io ti distruggo», diceva Alberto Sordi in Un americano a Roma.

NOEMI BOCCHI TOTTI FOTO CHI

Finora, comunque, abbiamo visto Totti e Noemi mangiare al ristorante, l’ultima volta pochi giorni fa per il compleanno del figlio del capitano, Cristian. Sempre all’Isola del pescatore di Santa Severa (che resta il luogo simbolo del legame fra Totti e Ilary), sempre con Noemi e i figli. E la coppia, a favore di paparazzi “amici”, si è scambiata anche il primo bacio (sul collo).

Vediamo anche Totti e Noemi in giro per Roma in moto. Dopo mesi di appostamenti, di scambi di macchine, di amici autisti, eccoli alla luce del sole come Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze romane.

FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI FOTO CHI

Sul piano legale, intanto, è prossimo l’incontro in tribunale fra Totti e Ilary, l’11 novembre, per la questione orologi vs borsette. Sarà la prima volta che i due ex si guarderanno dritto negli occhi dopo la separazione. Ilary è rimasta in silenzio pubblicamente, ma in tribunale è pronta a far valere le proprie ragioni, e non solo per le sue preziose borse, che avrebbe già recuperato. Parliamo, infatti, della separazione, che non sarà breve. I sogni di nozze fra Totti e Noemi, che qualcuno paventava, possono attendere.

NOEMI BOCCHI FOTO CHI

L’unica cosa che unisce Totti e Ilary, in questo momento, sono i figli. Come nel caso degli auguri a Cristian: entrambi hanno fatto un post con la scritta: “Auguri amore mio”. Non proprio una coincidenza clamorosa, la frase è spontanea. Ilary ha voluto pubblicare una foto di quando era in dolce attesa e una, più recente, di un bacio con Cristian, da grande. Anche Ilary ha festeggiato, in maniera meno pubblica, i 17 anni del primogenito.

Totti jr è stato celebrato anche allo stadio Olimpico, durante il derby fra Roma e Lazio: sul maxischermo sono apparse le immagini del capitano con il figlio ed entrambe le curve hanno applaudito. Un bel gesto, immortalato su Instagram da Chanel Totti.

FRANCESCO TOTTI FOTO CHI

La Blasi, di recente, è stata vista a cena con l’immobiliarista Edmondo Israilovici e altre persone. Nulla le vieterebbe di rifarsi una vita, ma una cena in compagnia non è una prova. Più che a un flirt, (l’immobiliarista risulta felicemente impegnato) è facile pensare che la Blasi stia cercando una casa a Milano. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, lontano dal trionfo dell’amore fra il suo ex marito e la nuova compagna.

FRANCESCO TOTTI NOEMI BOCCHI FOTO CHI 3