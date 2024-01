TOTTI A SANREMO? SECONDO IL SITO “TVBLOG” AMADEUS VORREBBE "IL CAPITANO" TRA GLI OSPITI DEL FESTIVAL. DALLA RAI FANNO SAPERE CHE SI TRATTA DI “VOCI INCONTROLLATE”. LA MOSSA NON SAREBBE CASUALE: NEI GIORNI DI SANREMO USCIRA’ ANCHE L'ATTESISSIMO LIBRO DI ILARY BLASI “CHE STUPIDA”. E CHISSÀ CHE ALL'ARISTON FRANCESCO TOTTI NON TROVI ANCHE MOURINHO SULLA CUI POSSIBILE OSPITATA AMADEUS HA DETTO A “CHI”: “NON SO SE ABBIA VOGLIA DI VENIRE...”

Mattia Marzi per Il Messaggero - Estratti

Magari si cimenterà in un improbabile cover di Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante, oppure proverà a tendere una mano alla ex sulle note di Unica di Antonello Venditti (scontata) o L'emozione non ha voce di Adriano Celentano (la canzone con la quale nel 2005 le chiese di sposarlo), per lasciarsi una volta per tutte il passato alle spalle. Ce lo vedete il Pupone in versione cantante al Festival di Sanremo 2024? Amadeus sì.

Secondo le indiscrezioni, riportate ieri dal sito TvBlog, il conduttore e direttore artistico vorrebbe Francesco Totti tra gli ospiti della kermesse, dal 6 al 10 febbraio (ieri è stata aperta la vendita dei biglietti: sito in tilt e Codacons subito sul piede di guerra). Dalla Rai fanno sapere che si tratta di «voci incontrollate».

La mossa non sarebbe casuale: in quei giorni Francesco Totti si ritroverà, suo malgrado, di nuovo al centro dell'interesse mediatico. La partecipazione dell'ex calciatore al Festival avverrebbe appena qualche giorno dopo l'uscita dell'attesissimo libro di Ilary Blasi, Che stupida, la mia verità, che arriverà sugli scaffali martedì 30 gennaio, una settimana prima della kermesse: tra interviste esclusive in uscita dal 26 gennaio in poi e nuove rivelazioni, il libro aggiungerà particolari sulla fine del matrimonio tra i due rispetto al documentario Netflix Unica.

A candidare Francesco Totti come ospite del Festival, a novembre, fu Fiorello: «Totti co-conduttore a Sanremo? Amadeus gliel'ha appena chiesto», disse lo showman. Le voci di un possibile approdo di Totti all'Ariston (Ilary lo calcò nel 2006, da co-conduttrice del Festival di Giorgio Panariello: in una puntata il marito andò a trovarla in platea), a distanza di sette anni dalla partecipazione del 2017 accanto a Carlo Conti, si sono fatte sempre più insistenti.

E chissà che all'Ariston Francesco Totti non ritrovi José Mourinho, che ha sempre sostenuto in questi due difficili anni come allenatore della Roma: dopo essere stato esonerato dal club, il tecnico ha fatto trapelare la sua intenzione di voler rimanere in Italia e le voci parlano di un possibile contatto già in settimana con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quale miglior palco per dichiarare il suo amore all'Italia se non quello dell'Ariston? Su un possibile invito a Mourinho, suo idolo, tanto da aver chiamato il figlio José, Amadeus - di fede nerazzurra - ha detto a Chi: «Non so se abbia voglia di venire, non so se sia dell'umore».

