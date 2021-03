POLVERIERA NAPOLI - LO SFOGO DI INSIGNE CONTRO I COMPAGNI (“SQUADRA DI MERDA”), MARIO RUI CACCIATO DAL CAMPO DI ALLENAMENTO DA GATTUSO PER LE OFFESE A UN COMPAGNO - DE LAURENTIIS TENTENNA MA DEVE FARE QUALCOSA SE NON VUOLE INCORRERE IN UN ENORME DANNO ECONOMICO PER LA MANCATA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS - “RINGHIO” E IL DS GIUNTOLI SEMPRE PIU’ IN DISCUSSIONE: IL LORO LAVORO NON HA PORTATO ALCUN VALORE AGGIUNTO ALLA SQUADRA…