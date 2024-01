30 gen 2024 09:48

TRANSENNATE I SEGGI! WANNA MARCHI, TRA IL SERIO E IL FACETO, IPOTIZZA UNA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE: "DOMATTINA MI METTO ALL'OPERA" - "ELLY SCHLEIN PARAGONA LA MELONI A ME? LA SEGRETARIA DEL PD NON MI PIACE, MI DA' FASTIDIO. HO VOTATO PER FDI? NO, NON VOTO E NON VOTERÒ MAI PIÙ. IL POLITICO PIU' VICINO AL MIO MODO DI FARE TELEVENDITE FORSE È STATO BERLUSCONI. COMUNQUE, VISTO CHE TUTTI FANNO PARAGONI CON ME, MAGARI MI CANDIDO IO..."