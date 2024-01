TRANSENNATE TUTTO: TORNA MALENA LA PUGLIESE! – LA PORNODIVA 41ENNE RIVELA: “IN PRIMAVERA SBOCCIANO DELLE NOVITÀ, TORNO A GIRARE DIRETTA DA ROCCO SIFFREDI. CI SARÀ UN ‘GRANDE’ INCONTRO” – CHE COSA CI STA DICENDO, FRA LE RIGHE, MALENA? CHE IL “GRANDE INCONTRO” SIA PROPRIO CON ROCCO? – L’ATTRICE HARD È STATA ANCHE MEMBRO (OOPS!) DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD AI TEMPI DI MATTEO RENZI...

Niccolò Fantini per www.mowmag.it

malena (5)

l suo vero nome è Milena ma tutti la conoscono come Malena: l’attrice hard più amata della Penisola che si appresta a festeggiare il proprio compleanno il 19 gennaio. La solare musa del cinema siffrediano ha trovato un buco del suo tempo per MOW, forse perché raccontare l’età non è mai un gesto galante e garbato, però la conturbante diva di Gioia del Colle (in provincia di Bari) è comunque nata nel 1983, per cui nel 2024 compie 41 anni.

[…] Tanta Malena: una quasi laurea in biologia, un decennio come agente immobiliare, un ex membro dell'assemblea nazionale del Pd ai tempi di Matteo Renzi, nonché un ex naufraga del reality “L’Isola dei Famosi” nel 2017. Poi l’ingresso nel cinema a luci rosse tramite il grosso portone del leggendario (ex) attore, produttore e regista Rocco Siffredi, a cui Netflix dedica la serie “Supersex”, che MOW ha un po’ già spoilerato prima dell’anteprima mondiale in programma alla “Berlinale” di metà febbraio.

malena (4)

Come in giochi bagnati, la sguazzante carriera di Malena non si è più fermata, l’ascesa è stata inarrestabile, un coito mai interruptus, come ha raccontato in dettaglio il nostro Gianmarco Aimi, in occasione della pubblicazione dell’autobiografia edita da Mondadori. Anni novanta e la Malena canta. Ad esempio nel brano “Scandalosa” di Myss Keta contenuto nell’album “Club Topperia” del 2022. Un piccante featuring con cui la star del cinema per adulti e volto noto della Tv italiana si è fusa con la cantante mascherata di Porta Venezia per sussurrare: “lo scandalo è negli occhi di chi guarda”, rivolgendosi dunque ai benpensanti, ai moralisti e in generale come Vannacci a chiunque pregiudica la vita degli altri. Un esplicito “fatevi i caz*i vostri”, da parte della donna italiana che, per indubbia e fattuale competenza professionale, se ne fa tantissimi e in faccia a tutto il mondo.

malena (3)

Ma la Malena è anche piuttosto vicina a un probabile ri-presidente degli Stati Uniti d’America: Donald Trump. Infatti i contatti personali che separano l’attuale candidato statunitense repubblicano dalla bella e italiana Malena sono appena 2 colleghe: l’ex attrice americana Stormy Daniels, protagonista del noto caso di cronaca presidenziale in Usa, con il divo hard francese Manuel Ferrara che in America è anche apostrofato con il nomignolo, di: “Siffredi francese”. Pochi contatti insomma, ma intimi e promiscui. Quasi un “gioco delle coppie”, scambiste però.

Tornando al compleanno, nel 2023 ha soffiato sulla cifra tonda e MOW ha testimoniato in esclusiva, con alcune immagini ritratte dall’attento e femminile obiettivo della fotografa Francesca Ricciardi, l’esclusivo “Love Party” a cui parteciparono circa 200 invitati. “I miei primi quaranta maleniani”, più o meno. Tutti gli ospiti erano riuniti per festeggiare la conturbante attrice vietata ai minori di diciotto anni e viso noto della televisione italiana, infatti era presente anche il programma “Le Iene” di Mediaset, per girare un servizio Tv. Invece, a gennaio 2024, Malena ha raccontato sulle pagine del settimanale “Chi” che stava per perdere un volo, a causa di un invadente fan all’aeroporto Linate di Milano.

malena (2)

Come è scritto sui forum dei cinefili più pervertiti: i suoi eccitati seguaci la assediano perché vogliono rivedere la propria beniamina in azione di fronte alle telecamere. Uno dei prossimi appuntamenti, riguardo però le scene già interpretate, è agli Avn Awards di Las Vegas a fine mese: Malena è nel cast di un film candidato per la statuetta equipollente all'Oscar di “Best International Production”.

Si tratta di un’opera del regista e mentore della diva italiana: “The Rocco Experience: How to Be a Great Pornstar (Rocco Siffredi/Evil Angel)”, in cui l’artista di Gioia del Colle svolge il ruolo di: teacher, coach e insegnante. Tris, anzi: threesome. Contattata al telefono Malena ha risposto velocemente circa i festeggiamenti in programma: “Scusami, ma non ho molto tempo: purtroppo oggi sono immersa nel caos del mio compleanno”.

malena martina smeraldi rocco siffredi valentina nappi sex clinic

L’attrice a luci rosse ha poi confermato di aver gradito il teaser trailer cinematografico di “Supersex” di Netflix: “Sì l’ho visto: è molto bello, davvero. Ho visto che c’è anche il personaggio di Gabriele”, ha ricordato Malena riferendosi al cugino di Rocco Siffredi: l’ex metà creativa della storica coppia di produttori italiani d’intrattenimento per adulti che è venuto a mancare all’inizio del 2020.

Malena ha quindi anticipato alcune novità in serbo per gli ammiratori e promette che potrà svelarle a breve: “In primavera sbocciano delle novità! Torno a girare alla grande, diretta da Rocco (Siffredi, ndr). Anzi, ci sarà un grande incontro (ride)”, ha infatti suggerito, in tono ilare e sensuale, la misteriosa Malena. Mordendosi quasi la lingua: “Davvero non posso dire altro, per ora”.

malena piedi di malena 6 malena (6) piedi di malena 2 malena (7) rocco siffredi malena 2