LE TRASHATE DI BARBARA D’URSO IN RAI? POSSONO ASPETTARE - FONTI DI VIALE MAZZINI NEGANO IL RITORNO DI CARMELITA SUI CANALI DEL SERVIZIO PUBBLICO: COME DAGORIVELATO, FINCHÉ RESTA IN SELLA ROBERTO SERGIO, CUI SPETTA LA STESURA DEI PALINSESTI DELLA STAGIONE 2024/25, IL RITORNO DI CARMELITA È SCONGIURATO – TOCCHERÀ VEDERE COSA SUCCEDE DOPO LE EUROPEE, QUANDO MOLTO PROBABILMENTE A GIAMPAOLO ROSSI PRENDERA' IL TIMONE DEL COMANDO - SMENTITO L'ARRIVO DI MASSIMO GILETTI NEL POMERIGGIO DI RAI1 AL POSTO DI MARA VENIER

1. BARBARA D'URSO, ESCLUSO IL RITORNO NEI PROSSIMI PALINSESTI RAI

barbara d'urso a domenica in 8

(ANSA) - È escluso il ritorno di Barbara D'Urso nei prossimi palinsesti della Rai. A precisarlo sono fonti di Viale Mazzini in merito alle indiscrezioni sul possibile coinvolgimento della conduttrice nei nuovi programmi, in particolare in un progetto per il sabato sera di Rai1 in stile Carramba che sorpresa, rimbalzate dopo la sua ospitata nell'ultima puntata di Domenica In.

roberto sergio foto di bacco

"Rientrare in Rai per me è importantissimo, ho iniziato qua, per anni sono stata in Rai. Il mio cuore è sempre vostro", ha sottolineato tra l'altro D'Urso nell'intervista con Mara Venier, dopo aver raccontato anche il "dolore" per "il modo terribile" con cui è stata "mandata via" da Mediaset lo scorso giugno.

giampaolo rossi foto di bacco (8)

Il caso D'Urso è al centro anche di un'altra smentita, diffusa dal management di Flavio Briatore e relativa a rumors riportati dal sito Dagospia: "In risposta a una notizia totalmente infondata diffusa oggi in rete, l'imprenditore Flavio Briatore - si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo Majestas - smentisce categoricamente di essere intervenuto o di aver caldeggiato in alcun modo una richiesta di inserimento della signora Barbara D'Urso in uno dei palinsesti Rai o di qualsiasi altra rete televisiva".

massimo giletti mara venier

RAI, FAKE NEWS SU CONDUZIONI, VENIER CONTINUERÀ CON DOMENICA IN

(ANSA) - Mara Venier resterà alla guida di Domenica In nel pomeriggio della domenica di Rai1. A sottolinearlo è l'ufficio stampa della Rai in una nota in cui smentisce "fake news" che circolano sui possibili avvicendamenti nelle conduzioni. "Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai.

massimo giletti mara venier mezzelani gmt

Dopo aver smentito il ritorno di Barbara D'Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di ogni fondamento. Mara Venier continuerà - conclude la nota - ancora con la sua Domenica In".

barbara d'urso a domenica in 5 flavio briatore barbara d'urso a domenica in 6 barbara d'urso a domenica in 3 barbara d'urso a domenica in 4 roberto sergio 4

massimo giletti e mara venier

barbara d'urso a domenica in 12 barbara d'urso a domenica in 2