1. VESPA, SCANSATI: IL NUOVO PREZZEMOLINO TV È VANNACCI

Marco Zonetti per Dagospia

Bruno Vespa scansati proprio. Il nuovo prezzemolino editorial-televisivo dell'orbe terracqueo è il generale Roberto Vannacci, che - dopo la pubblicazione del best-seller Il mondo al contrario - si è praticamente inchiodato alle poltrone degli studi televisivi. Per ora fisicamente soltanto sulle reti Mediaset, ma senz'altro il generale è il classico convitato di pietra di tutti i talk show in onda su qualunque canale televisivo noto all'uomo.

Ricostruiamo le apparizioni più rilevanti (perché è assai probabile che ce ne sfugga qualcuna...)

Il 18 agosto, poco dopo lo scoppio del caso relativo al suo libro - come fa notare Massimo Falcioni - Vannacci riesce a partecipare a ben tre trasmissioni nella stessa giornata: Tg4 - Diario del giorno, poi Tg4 e infine TgCom 24.

Il 21 agosto parla quindi a Morning News su Canale5.

Il 23 agosto è ospite in collegamento di Zona Bianca su Rete4, per poi fare il bis il 30 agosto presenziando direttamente in studio.

Frattanto, quotidianamente, non è esistita puntata dei talk mattutini, pomeridiani, serali e finanche notturni in cui non si vi sia stato almeno un (lungo) riferimento a lui o al suo libro, con l'esempio emblematico dell'altro prezzemolino estivo Gianni Alemanno, scopertosi ardente paladino del generale nelle ospitate a In Onda Estate da Marianna Aprile e Luca Telese.

Questa settimana, poi, l'apoteosi:

Lunedì 4 settembre, Quarta Repubblica con Nicola Porro dedica ampi spazi della prima puntata della nuova stagione a Roberto Vannacci e al suo libro.

Martedì 5 settembre, Bianca Berlinguer esordisce su Rete4 con E' sempre Cartabianca e addirittura interpella in merito il suo ospite Giuseppe Conte, per poi snocciolare - con il tono monocorde e inespressivo con cui si leggerebbe un elenco dei caduti in guerra - una rapsodia di epiteti dispregiativi degli omosessuali contenuti nel libro incriminato, divenuti virali grazie a un video rilanciato da Dagospia.

Mercoledì 6 settembre, l'ospitata di Roberto Vannacci nella prima puntata della nuova stagione di Fuori dal Coro regala a Mario Giordano l'exploit della vita sfiorando il 10% di share.

Giovedì 7 settembre, il generalissimo è di nuovo ospite su Rete4, questa volta di Paolo Del Debbio con il suo Dritto e rovescio, che arriva al 9.2%.

Già, Robertino (salutato questa mattina da un editoriale al fulmicotone di Marco Travaglio) sta davvero insidiando il primato di Vespa per i suoi tour editoriali. Ma a breve ricominceranno i programmi di Bru-neo, Porta a Porta e Cinque Minuti, e non dubitiamo che Vannacci farà (più prima che poi) capolino anche lì. Dando così vita a una prorompente coppia mediatica che potrebbe decisamente rinverdire i fasti delle indimenticate sorelle Lecciso.

2. AH, ANCHE GENERALE!

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Ci vorrebbe la signorina Silvani, musa di Fantozzi, per commentare le quotidiane esternazioni del generale Vannacci, che spaziano su tutti i temi dello scibile, anche perché i giornalisti (si fa per dire) lo interpellano su qualunque evento dell’orbe terracqueo con l’aria devota di chi consulta un oracolo, trasformandolo in un incrocio fra la Pizia di Delfi, Nostradamus, Draghi e Brian di Nazareth.

Nel suo famoso libro (ah, anche scrittore!), il Vannacci ci aveva già illuminati sui tratti della pura razza italica (ah, anche etnologo!), l’anormalità dei gay (ah, anche sessuologo!), la devianza dei vegani (ah, anche dietologo!), il sangue di Enea, Romolo, Cesare, Dante, Fibonacci, Leonardo, Michelangelo, Galileo, Mazzini, Garibaldi e altri nelle sue vene (ah, anche storico ed ematologo!), la separazione fra bagni maschili e femminili onde evitare “batacchi” nei secondi (ah, anche igienista e cessologo!), il diritto di scannare chiunque si avvicini a casa tua (ah, anche criminologo!), nonché contro gli asili nido (ah, anche neonatologo!), la “lingua asessuata” (ah, anche linguista!)

Ma alcuni rami della scienza restavano colpevolmente fuori dal suo raggio d’azione. Così l’Adnkronos gli ha chiesto di Paola Egonu che lascia la Nazionale di volley e lui non s’è sottratto: “Se ha deciso così avrà le sue ragioni. La meritocrazia è il giusto criterio” (ah, anche commissario tecnico!).

Folgorati da tanta originalità, l’han subito invitato a Fuori dal coro per auscultarlo sui migranti e neppure lì ha deluso le attese: “Chi ha voluto evitare l’immigrazione l’ha evitata” e ha citato il Giappone e l’Australia, che sono isole e non affacciano sull’Africa, ma fa niente (ah, anche sociologo delle migrazioni!).

Ora sarebbe terribile se la solita censura lo silenziasse, orbandoci di una competenza così enciclopedica. Vogliamo Vannacci in giuria allo Strega e al Campiello (dopo averli vinti, ovvio), a Miss Italia, a Sanremo, a X-Factor e pure a Castrocaro. Vannacci che svela i segreti di Ustica (senza offesa per Amato), di Bologna e del delitto dell’Olgiata.

E soprattutto Vannacci che invita la signorina Silvani a una romantica colazione da “Gigi il Troione” declamando La canzona di Bacco di Lorenzo il Magnifico, mentre lei sputa nel mascara e commenta trasognata: “Ah, anche poeta!”.

