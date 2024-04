29 apr 2024 09:21

TRAVAGLIO INFILZA FASSINO! – “‘PROVÒ IN ALTRI DUE CASI A RUBARE DEI PROFUMI. LA LITE CON I VIGILANTES, POI LUI AVREBBE DETTO: ‘NON SAPETE CHI SONO IO’ (“CORRIERE DELLA SERA”, 28.4). E LORO: ‘MASSÌ, È QUELLO DELLE ALTRE VOLTE!’” – “FASSINO ESCE DAL DUTY FREE CON LO CHANEL IN TASCA. 'MA NON VOLEVO RUBARLO” (REPUBBLICA, 25.4). 'PENSAVA A UN PRESTITO'..."