IL TRIANGOLO, SÌ! – IL “GRANDE FRATELLO” MEJO DI “BEAUTIFUL”: I DUE EX PERLA VATIERO E MIRKO BRUNETTI SI RIAVVICINANO E SI RISVEGLIANO MANO NELLA MANO – DOPO AVER PARTECIPATO A “TEMPTATION ISLAND”, I DUE SI SONO MOLLATI E LUI È FINITO TRA LE BRACCIA DELLA TENTATRICE GRETA ROSSETTI: SEMBRAVA CHE LA RELAZIONE ANDASSE A GONFIE VELE MA, POCO PRIMA DELL’INGRESSO DI MIRKO NELLA CASA, LA STORIA HA INIZIATO A SCRICCHIOLARE – ORA LA MAZZATA CHE HA PORTATO GRETA A MOLLARLO VIA SOCIAL: “DA OGGI ESISTE SOLO GRETA, NON ASSOCIATEMI PIÙ NESSUNO…”

Al "Grande Fratello" i due ex Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno ritrovato la complicità di un tempo e a farne le spese è stata la fidanzata in carica Greta Rossetti.

Dopo il romantico lento, che ha fatto discutere la Casa, il ragazzo è andato a svegliare Perla e si sono tenuti un po' per mano. Un gesto che ha provocato l'immediata replica social di Greta: "Basta! Ora solo io".

Dopo l'ingresso della ragazza, i due ex fidanzati avevano messo in chiaro che per loro la storia era chiusa per sempre. A legarli, dicevano, solo un grandissimo affetto per i lunghi anni passati insieme anche se Mirko si era sbilanciato, ammettendo che Perla non gli era indifferente. Dentro il reality, però, le cose si stanno evolvendo in maniera diversa.

[…] Perla ha infatti raccontato alle amiche Letizia Petris e Angelica Beraldi il suo strano risveglio: "Ragazze mi ha svegliata lui. Sì davvero, lui è venuto nel mio letto e mi ha svegliato. Quando mi ha fatto strano? Troppo. Ho fatto una cosa inconsciamente, uno appena è sveglio non pensa. Poi me ne sono resa conto di quello che è successo. Non ci pensavo, è stata proprio una cosa che mi è venuta così di scatto". "Solitamente quando lui viene da me e mi sveglia, magari prima di andare al lavoro, mi dava il bacetto, mi accarezzava e mi dava la mano", ricorda Perla. "Restavamo anche un minuto mano nella mano. Stamani quando è arrivato a letto gli ho preso la mano e siamo stati così fermi per almeno dieci secondi. Poi solo dopo ho realizzato..."

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Greta, che già prima dell'ingresso di Mirko aveva molti dubbi sulla loro relazione. Via social si è dissociata con forza dal triangolo con Perla e Mirko, mollando di fatto il fidanzato: "Da oggi esiste solo Greta, non associatemi più nessuno. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa e la amo. Penserò solo a me così voi non pensate che io uso altra gente per emergere".

