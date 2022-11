“LA CURVA DESERTA DI SAN SIRO È L’EQUIVALENTE DELLA CASA PIENA DI ORO E MARMO DEI CASAMONICA” – “LA STAMPA”: “OGNI ECCESSO STUCCA, STUFA, STANCA, TANTO DA PORTARE ALL’INSOFFERENZA, AL DISGUSTO. PRIMA DI INTER-SAMPDORIA I CLAN DELLA CURVA FACEVANO QUELLO CHE GLI PAREVA, COME DA TRADIZIONE. DOPO POTRANNO ANCHE CONTINUARE A FARLO, SOLO CHE ORA RESTA QUELL’IMMAGINE, CHISSÀ SE A FARE DA STACCO O DA PONTE” – “TOCCA ALL’INTER, COME ALLE ALTRE SOCIETÀ, DECIDERE E DI CERTO NON È UNA SCELTA COMODA, MA RESTA, ESISTE. OLTRE I COMUNICATI RETORICI E LE SCUSE RIPETUTE OPPOSTE ALL’INDEFINIBILE RESPONSABILITÀ DI UN REATO…”