Estratto dell’articolo di Claudio Brigliadori per “Libero quotidiano”

Ma cos’ha in testa Andrea Scanzi? Sui social se lo chiedono in molti, un giorno sì e l’altro pure. […] come si è pettinato il giornalista del Fatto quotidiano[…]? Dopo il suo intervento a Otto e mezzo, su La7, la domanda del “popolodelwebbe” è: non è che per caso porta un parrucchino?

Su Twitter il classico diluvio di battute, battutine, battutacce, meme e fotomontaggi. […] Ironie a cui lo stesso Scanzi, preso malissimo, replica con una video-diretta sulla assai cliccata pagina Facebook. […] Da qualche settimana, Scanzi si presenta in tv sempre più lungocrinito […] C’è chi si ricorda di quando Scanzi, giovane cronista in rampa di lancio, si presentava con chioma fluente anni Settanta, collanine e tutto un armamentario molto rock’n’roll.

Quindi è arrivato il gel, il capello corto sparatissimo. Dettagli piuttosto ininfluenti, certo. Ma chi da sempre si concede delle sapide battute sui dettagli fisici di chi non gli va a genio (celeberrima la pennellata sui «piedi cicciosi» di Maria Elena Boschi) non può certo sorprendersi se ora a essere sbeffeggiato e lui.

[…] Qualcuno, mercoledì sera, pubblica la foto di Cetto La Qualunque accanto a un fermo immagine di Scanzi dalla Gruber. Altri parlano di «una pantegana in testa». Altri ancora attualizzano la polemica: «Il 41 bis andrebbe dato al suo parrucchiere». […] «Non prendetelo in giro, è un caregiver», aggiunge sadico un utente […] «Scanzi ha in testa il suo povero gatto deceduto dopo la dose booster». […]

[…] Scanzi […] in silenzio non è stato: «Questa cosa dei capelli mi fa impazzire, se volete me li strappo». E poi il coup de théâtre, con le mani che tirano e maltrattano il cuoio capelluto. «Ho gli stessi capelli di quando avevo 20 anni, sono pieno di capelli». Già, il giornalismo.

