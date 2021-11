SAPETE QUANTO COSTA AL SISTEMA SANITARIO UN RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA PER COVID? 2800 EURO AL GIORNO! - E UNA DEGENZA DURA, IN MEDIA, DIECI GIORNI - LA CIFRA COMPRENDE IL COSTO DEL PERSONALE (1.108 EURO), FARMACI E MATERIALE SANITARIO (624 EURO), AD ATTIVITÀ DI SUPPORTO (724 EURO), PIÙ 320 EURO DI ALTRI COSTI - OGGI ARRIVANO NEI REPARTI SOPRATTUTTO I NON VACCINATI - L'ESEMPIO DI SINGAPORE: NON PAGA LE SPESE MEDICHE A CHI NON SI VACCINA PER SCELTA, E SI AMMALA…