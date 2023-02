17 feb 2023 19:48

TU SEI IL MIO PIACERE, ALTRO IO NON HO! CLAMOROSO A BERGAMO: SPUNTA UN SITO PORNO AL POSTO DELLA PAGINA WEB DELL’ORATORIO CARAVAGGIO. MA PER UNA VOLTA NON E’ COLPA DEGLI HACKER. IL VECCHIO DOMINIO, DISMESSO DAL PARROCO PER RISPARMIARE, È TORNATO LIBERO SUL MERCATO, FINENDO COSÌ IN MANO AD UN PORTALE A LUCI ROSSE CHE HA INIZIATO A CARICARE I SUOI CONTENUTI…