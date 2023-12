A TUTTA TELE-MELONI! – IL PD ATTACCA IL TG1 DI GIAN MARCO CHIOCCI PER UN SERVIZIO SU ATREJU CONSIDERATO CELEBRATIVO: “UNO SPOT PROPAGANDISTICO” – NEL FILMATO DI 2 MINUTI SI PARLA DELL’“IMPERATIVO AL CONFRONTO”, DEGLI OSPITI E DEGLI SCHERZI CHE HANNO CARATTERIZZATO L'EVENTO NEGLI ANNI – I DEM IN VIGILANZA RAI.: “IL TG1 NON PUO’ ESSERE DI UN PARTITO”. LA REPLICA DI FDI: “ROSICONI” – VIDEO

Ore 20, Tg1 della Rai. Il servizio si apre con la scena del film: un ragazzo in sella a un cavallo al galoppo, “un ragazzo guerriero in lotta contro il nulla. È Atreju il protagonista della Storia infinita e dal 1998 il nome della festa di Azione giovani, i ragazzi di Alleanza nazionale e oggi la festa di Fratelli d’Italia”.

E via due minuti di immagini recenti e passate per annunciare la kermesse del partito di Giorgia Meloni in programma da giovedì 14 a domenica 17 dicembre a Castel Sant’Angelo a Roma. Più che un servizio giornalistico, “uno spot per celebrare una manifestazione dei giovani di un partito” che “non si era mai visto in un tg – attaccano i componenti Pd della Vigilanza Rai – No alla propaganda. Il Tg1 è e deve essere informazione, non è di un partito. Chiediamo ai vertici di vigilare su quanto accaduto".

Il servizio del telegiornale continua. Vengono elencati i nomi dei politici, “non solo di destra”, viene sottolineato, che in passato hanno preso posto sul palco “diventato appuntamento fisso” iniziando proprio da Bertinotti tirato in ballo dopo il ‘no’ di Elly Schlein a partecipare alla kermesse di quest’anno. E ancora D’Alema, Veltroni, Violante, Di Maio, Conte. “Perché l’imperativo per gli organizzatori è sempre stato ‘confrontarsi’”, come a rimarcare l’assenza della segretaria dem e del leader del M5S nell’edizione 2023, la prima al governo.

E ancora: immagini di archivio, aneddotti passati, scherzi, come racconta Giovanni Donzelli intervistato che parla anche del villaggio di natale allestito.

Neanche una parola però nel servizio sull’imbarazzo creato con l’invito per domenica al leader di Vox Santiago Abascal, grande amico di Giorgia Meloni. Che ieri ha evocato piazzale Loreto per il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Verrà il giorno in cui lo impiccheranno per i piedi”.

Meglio elencare i nomi dei prossimi ospiti: da Calenda a Renzi, da Sunak a Spalletti fino a Concia, “di recente al centro di una polemica sull’educazione alle relazioni nelle scuole”. Stop. Valditara che ha dato e ritirato la nomina all’ex parlamentare dem non viene citato.

L’opposizione insorge. "La propaganda meloniana sulle reti Rai ha raggiunto un punto di non ritorno - dichiara Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito democratico – Così si confonde la propaganda con l'informazione. Non se ne può più. La Rai è diventa cosa loro e invece ha bisogno per vivere di punti di vista diversi".

Alle critiche rispondono gli esponenti del partito di Meloni. “Comunicati stampa da 'rosiconi'”, li definisce la deputata di FdI, Augusta Montaruli. “Polemica a dir poco grottesca”, per il deputato meloniano Francesco Filini, responsabile del programma di FdI e capogruppo in Commissione Vigilanza Rai. […]

giorgia meloni - atreju giovanni donzelli francesco filini presentazione atreju 2023 IL POST SULL OSPITE SEGRETO DI ATREJU giovanni donzelli presentazione di atreju 2023 giorgia meloni - atreju giorgia meloni - atreju