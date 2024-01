BARBARA DURSO

Giuseppe Candela per Dagospia

ROBERTO SERGIO CHIUDE LE PORTE A BARBARA D'URSO. E DISCOVERY? ECCO COME STANNO LE COSE

"Con Barbara D'Urso nessuna trattativa, non la conosco", ha dichiarato Roberto Sergio a La Verità. L'amministratore delegato della Rai non aprirà le porte alla conduttrice campana dopo la sua rottura con Mediaset.

Fonti Netflix avevano già smentito a Dagospia l'ipotesi di una serie ("un thriller a sfondo sociale", avevano scritto diverse testate), con La7 fuori dalla partita gli occhi sono tutti puntati su Discovery.

Appesi ad un filo e a quel "mai dire mai" pronunciato da Laura Carafoli in un'intervista a Gente in cui corteggiava apertamente Maria De Filippi e Antonella Clerici.

Barbara D'Urso andrà a Discovery? I colpi di scena sono dietro l'angolo ma anche qui la fantasia corre più veloce, da fonti vicine all'azienda apprendiamo che non sarebbe al momento previsto nessun programma per Barbara D'Urso e non sarebbe in un corso una trattativa con la conduttrice.

SELVAGGIA LUCARELLI E FRANCESCO PAOLANTONI "TUTOR" NEL NUOVO TALENT SHOW DI MILLY CARLUCCI?

Come anticipato da Dagospia finirà in soffitta "Il cantante mascherato", Milly Carlucci lancerà tra aprile e maggio un nuovo talent show prodotto dalla società Fremantle. Il programma, che sembra richiamare due titoli noti come "Tu si que vales" e "Scommettiamo che", dovrebbe andare in onda il venerdì sera su Rai1 con la presenza di una giuria vip e di tutor a sostegno dei concorrenti.

FRANCESCO PAOLANTONI E BIAGIO IZZO NELLO SKETCH SULLA NATIVITA’ GIUDICATO BLASFEMO DA GASPARRI

Stando ad alcune voci raccolte da Dagospia la padrona di casa Milly Carlucci avrebbe proposto il ruolo di tutor a Selvaggia Lucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano e già giudice di Ballando con le Stelle. Una proposta sarebbe arrivata anche a Francesco Paolantoni, avvisate Gasparri! Il comico napoletano e il sodale Biagio Izzo sono finiti in Vigilanza Rai, accusati di blasfemia per una gag sulla Natività andata in onda nello show natalizio di Stefano De Martino.

In giura, come già accennato dal sito Bubinoblog, probabile la presenza di tre concorrenti dell'ultima edizione di "Ballando con le Stelle": Wanda Nara, Simona Ventura e Teo Mammucari.

SAMUELE BERSANI E FRANCESCA FIALDINI: INCONTRI A BOLOGNA E UN FEELING SPECIALE

Numerosi incontri e qualche avvistamento. Nel corso delle festività natalizie il cantante Samuele Bersani e la conduttrice Francesca Fialdini sono stati avvistati insieme nella zona centrale di Bologna. Una passeggiata e qualche acquisto nei negozi della zona. Un rapporto di cui si era già scritto qualche tempo fa e che non si sarebbe mai interrotto. Ai presenti non è sfuggito il feeling speciale tra l'artista e la presentatrice toscana.

FRANCESCA VERDINI E LA COLLABORAZIONE CON ROBERTA BRUZZONE

Francesca Verdini e Roberta Bruzzone, l'inizio di una collaborazione. La produttrice, compagna del vicepremier Matteo Salvini, è al capo della società La Casa Rossa che nei giorni scorsi ha lanciato una serie dal titolo "Roberta Bruzzone, nella mente della criminologa". Bruzzone ricostruirà casi di cronaca "per aiutare a capire il lato oscuro che muove questi assassini", si tratta di un progetto che "ha l'ambizione di accendere una luca sulla violenza domestica".

REAZIONE A CATENA A PINO INSEGNO, INIZIATE LE PRIME RIUNIONI. SENZA DI LUI RAI2 RADDOPPIA GLI ASCOLTI

Con la fine del "Mercante in Fiera", spesso sotto il 2% di share, Rai2 ha raddoppiato i suoi ascolti trasmettendo "Castle", il telefilm super replicato è vicino al 4% di share, per la gioia del Tg2 delle 20.30.

Insegno, nonostante gli annunci ufficiali, ha dovuto dire addio alla conduzione de L'Eredità, affidata a Marco Liorni che sta ottenendo ascolti superiori a quelli di Flavio Insinna. Il conduttore meloniano condurrà per davvero, come circolato, Reazione a Catena? Sì, soprattutto per ragioni contrattuali. Da qualche giorno sono iniziate le riunioni per la nuova edizione con Insegno e gli autori del quiz.

THE VOICE, IN GIURIA TORNA ARISA ANCHE PER LA VERSIONE SENIOR

Dopo il successo di The Voice Kids, Rai1 proporrà al pubblico la versione Senior. Tra qualche giorno prenderanno il via le registrazioni dello show condotto da Antonella Clerici, in onda al venerdì sera dopo Sanremo 2024. Riconfermata in blocco la giuria formata da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Rosalba Pippa, vero nome dell'artista lucana, ha superato la concorrenza dei Ricchi e Poveri dopo la buona prova nella versione Kids.

PAPI IN ATTESA DELLA FUMATA BIANCA: SLITTANO IN PRIMAVERA "TILT" E "LA PUPA E IL SECCHIONE"

Da una parte il nuovo show "Tilt", dall'altra "La Pupa e il Secchione" in una versione ripulita e corretta. Due titoli destinati a Italia 1, con la conduzione di Enrico Papi e soprattutto già registrati e pronti. Mediaset ha messo entrambi i titoli in freezer e dovrebbe scongelarli solo in primavera. Italia 1 tra Le Iene, Coppa Italia e film ha ascolti positivi e non ha fretta.

NON BASTAVANO I PROGRAMMI NOTTURNI, IL "PENSIONATO" MARZULLO ANCHE SU ISORADIO

Il settantenne pensionato Gigi Marzullo continua ad occupare le reti Rai: da "Sottovoce" a "Testimoni e Protagonisti", da "Applausi" a "Cinematografo", negli ultimi anni "Dedicato" e "Che tempo che fa", la scorsa estate "Unomattina. Il Marzullone non si ferma più e nei giorni è sbarcato pure su Isoradio con "Il Marzulliere" in onda ogni venerdì alle 13. "Il viaggio è un modo di essere o un luogo da raggiungere"? La domanda è il filo conduttore del nuovo programma ma il giornalista mica conosce la risposta: non viaggia è sempre a lavoro! Pure da pensionato!

INDOVINELLI

1) La giornalista ha il brutto vizio di arrivare in radio in ritardo, a pochi minuti dalla diretta. Qualche giorno fa durante la sua corsa ha travolto una collaboratrice con una forte spallata, l'episodio ha fatto arrabbiare il direttore. Di chi si tratta?

2) La fidanzata di un noto attore ha ottenuto un posticino in una radio "istituzionale". Dicono sia merito del suo compagno e delle sue aperture verso Giorgia Meloni nei mesi scorsi. Chi sono?