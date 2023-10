TUTTI A BLINDARE LA MERLINO – IL DAGO-FLASH SULLA CHIUSURA DI "POMERIGGIO5" HA SCATENATO IL PUTIFERIO DENTRO MEDIASET CHE È COSTRETTA A CORRERE AI RIPARI: IL PASSAGGIO DA LA7 A CANALE5 È STATO UN FLOP, MA IL DIRETTORE DI RETE GIANCARLO SCHERI ORA È COSTRETTO A PARLARE DI “OTTIMI RISULTATI” PER NON ALLARMARE GLI INSERZIONISTI - COME MAI MEDIASET PRENDE POSIZIONE SUBITO DOPO IL TWEET DI “BRUCIO” PRESTA CONTRO DAGOSPIA?

Vorrei rasserenare @_DAGOSPIA_ che #pomeriggio5 non cambierà conduzione che resterà a @myrtamerlino .se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi. — ellepi_one ?? (@PrestaLucio) October 5, 2023

1. MERLINO TRABALLA

Estratto dell’articolo di Daniele Priori per “Libero quotidiano”

GIANCARLO SCHERI

Nuvole nere e volti scuri attorno al Colle Palatino. Pomeriggio Cinque crolla ancora nella impietosa e mattutina rendicontazione dell’Auditel. Otto punti percentuali di share medio in meno rispetto a La Vita in diretta, carrarmato concorrente di RaiUno che mercoledì pomeriggio ha raggiunto fino a un 1 milione e 826mila spettatori (22,03% di share) contro il milione e 193mila spettatori e uno share tra il 13 e il 15% dello show Mediaset . Dati difficili da digerire.

[...]

Si parla già di «cronaca di una Myrta annunciata», tanto per buttarla un po’ sulla parodia ma anche di rumors e spifferi decisamente più affilati e taglienti come quello che da giorni va sussurrando ad esempio Dagospia (che notoriamente non sbaglia un colpo). Tra le ipotesi, secondo il sito di Roberto D’Agostino da ieri ci sarebbe concretamente sul piatto anche quella di una possibile chiusura del programma o di un ulteriore cambio radicale della formula che, ad oggi, è rimasta un ibrido per lo più insoddisfacente, come è stato, anche questo, ampiamente scritto in occasione delle prime puntate.

NÉ CARNE NÉ PESCE Praticamente né carne né pesce. «Nei corridoi Mediaset aleggia una domanda a cui nessuno finora ha dato risposta: come facciamo a chiudere il programma di Myrta Merlino? Le principali difficoltà sono legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari...». Praticamente secondo Dago sarebbe molto più di un’ipotesi, quasi più una sentenza in cerca d’esecutore, o meglio, del cavillo al quale attaccarsi per chiudere anzitempo la pratica. Anche perché il problema correlato e tutt’altro che secondario pare sia il mancato effetto traino da parte di Pomeriggio Cinque che, a catena, danneggia il quiz Caduta libera di Gerry Scotti e il Tg5 che in questo periodo volano un po’ più basso del solito con i concorrenti di RaiUno, Reazione a catena e il Tg1 delle 20 che li sopravanzano mediamente tra i 7 e i 10 punti di share.

Un incendio pronto a divampare da un momento all’altro che richiede l’intervento di un pompiere d’eccezione come Lucio Presta, manager della Merlino che anche stavolta, però, più che di acqua per spegnere il fuoco, si dimostra provvisto di ulteriori scintille che nel pomeriggio di ieri hanno brillato sul profilo X (ex Twitter) di Presta. «Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio Cinque non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi». Carinerie a parte, Presta fa una difesa d’ufficio [...]

[...]

Mentre Myrta, dopo settimane di voci su asciugamani volanti, musi lunghi e rispostacce ai danni degli incolpevoli componenti dello staff tecnico del programma, ci ha tenuto a raccontare come, proprio gli uomini e le donne del suo staff facciano a gara per tenerle libera una panchina sulla quale la regina possa riposare le stanche membra dopo la diretta, appena fuori dalla redazione di Pomeriggio Cinque, opportunamente affacciata sul Colosseo e i fori imperiali. In attesa di giorni migliori. Chissà se ancora dentro o definitivamente fuori dagli studi Mediaset.

COMUNICATO STAMPA

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo “Pomeriggio Cinque” con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share.

Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata.

Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5».

