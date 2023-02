Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

sanremo tweet 2

Piccola anticipazione su stasera: Francesca Fagnani porterà sul palco dell’Ariston un monologo sulla mafia e leggerà una lettera che il pikkolo Matteo Messina Denaro ha scritto al Matteo Messina Denaro adulto dicendogli “non avere paura, ce la farai!”. Prevista molta kommozione.

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Blanco distrugge tutte le piante. Stava arrivando una volante. [@Lazzaro1969]

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

Diaco l'avrebbe fatto arrestare #blanco #sanremo2023

sanremo tweet 6

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Blanco fischiato come me a Ballando eroe della serata. #Sanremo2023

Matteo Bassetti@ProfMBassetti

Che schifo lo spettacolo di #Blanco. Mi auguro che chi lo ha fatto salire su quel palco chieda scusa a tutti gli italiani -dopo avergli fatto fare un esame tossicologico. Ottimo spot: antimodello per i giovani

Francesco Canino@fraversion

quattro ore di diretta senza una sbavatura. Entra Blanco in versione cavallo pazzo e spacca tutto. Morandi che pulisce il palco con la scopa è da annali di Sanremo. #Sanremo2023

sanremo tweet 3

Gabriele Parpiglia@Parpiglia

#blanco in un anno #sanremo2022 entro vinco esco #Sanremo2023 entro spacco Sanremo perdo esco

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

L'esibizione di Blanco declassata a ospite comico della serata. [@Guli__1979]

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Che poi anche se #Blanco si fosse sentito in cuffia sarebbe rimasta una canzone di merda cantata da un bambino esaltato #Sanremo2023

sanremo tweet 1

BICCY.IT@BITCHYFit

"Blanco non ricanterà non ci sono le condizioni per poter ricantare il brano" Mi sa che se n'è andato perché non voleva beccarsi altri fischi #Sanremo2023

Mattia Buonocore@Mattiabuonocore

"Non ci sono le condizioni" nel senso che il manager gli avrà detto meglio che non ti ripresenti #sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Ma gli anarchici hanno già rivendicato il gesto di Blanco? [@fabriziottavian] #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Blanco non sentiva la sua voce. Il che non è necessariamente un male. [@caparezza17]

sanremo tweet 7

ApocaFede@DrApocalypse

la gioia di Vileda che senza pagare un euro è finita sul palco di #Sanremo2023 in mano a Morandi grazie a Blanco

Davide Maggio@davidemaggio

Ama sul monologo della Ferragni: ‘Ogni parola da sola’. E te credo. Sembra la lettera di #bimbaminkia69 Chiaretta, sentiammè, torna a fare i selfie muti. #Sanremo2023

¥le | sanremo era@yleniaindenial1

Selvaggia Lucarelli dopo questo monologo di Chiara Ferragni avrà contenuti fino al 3000 #Sanremo2023

sanremo tweet 5

Massimo Galanto@GalantoMassimo

Zero applausi in sala stampa per il monologo di #ChiaraFerragni. #Sanremo2023

Renato Franco@ErreEffe7

Chiara che parla di Chiara, il selfie di se stessa. (Aveva detto che il monologo lo ha scritto lei da sola, in effetti stentiamo a non crederlo) #Sanreno2023 #Ferragni

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Chiara Ferragni si commuove leggendo una lettera che si è scritta da sola. Deve essere un format di Andrea Scanzi. [@purtroppo]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

sanremo tweet 4

Chiara Ferragni ha scritto la sua lettera tutta da sola. Sono stati gli autori del Festival a pregarla di dirlo. [@BarabbaMarlin

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Chiara Ferragni parla a se stessa bambina: "Sposerai un coglione". [@LughinoViscorto]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Il monologo della Ferragni serve a rivalutare i testi di Fedez. [@Guli__1979]

ApocaFede@DrApocalypse

Chiarè non stai in terapia è #Sanremo2023

sanremo tweet 9

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

DILETTA LEOTTA SKUSAMI. #Sanremo2023

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ora mi apro un profilo onlyfans e il commento sul monologo lo metto lì così poi mi compro voi e pikkola KIARA.

Fabio Alisei@fabioalisei

La Ferragni ha scritto una lettera a se stessa perché i Corinzi erano tutti morti #Sanremo2023

Frankie hi-nrg mc@frankiehinrgmc

sanremo tweet 8

Comunque commuoversi parlando di sè a sè stessi è un filino da analisi #Sanreno2023 #spamremo

Martina Catuzzi@La_Catuzzi

Il vero contenuto femminista su questo palco l’ha portato Ultimo: il pelo d’ascella. #Sanremo2023

ApocaFede@DrApocalypse

Bella l'idea di chiamare i Pooh per distruggere i Pooh #Sanremo2023

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Un altro paio d’anni e Facchinetti canterà peggio del figlio. [@caparezza17]

ApocaFede@DrApocalypse

I ladri di casa Facchinetti se stanno a consegná in caserma #Sanremo2023

Selvaggia Lucarelli@stanzaselvaggia

Ma perché Riccardo Fogli è sparito di botto? Ha tirato giù un’altra bestemmia? #Sanremo2023

sanremo tweet 12

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Riccardo Fogli è arrivato più tardi perché stava indicando ai ladri l'indirizzo di casa Facchinetti. [@ibico75]

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

A Facchinetti hanno lasciato i Rolex e fregato la voce. [@alex_marchesini]

MrOrtensio@MrOrtensio

Riccardo Fogli ha bestemmiato al GFvip solo per poter essere a #Sanremo2023 a cantare Piccola Katy

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Nel carcere dell'Aquila stanno cercando di far parlare Messina Denaro con il medley dei Pooh. [@Guli__1979]

sanremo tweet

Spinoza LIVE@LiveSpinoza

Intanto Blanco sta distruggendo il camerino perché le sue cuffie hanno ripreso a funzionare durante il pezzo di Grignani. [@Emanuele_Cecala]

Ftefano@ftefano

Anna Oxa look giustissimo ma questa canzone un’agonia poveri noi

Francesco Canino@fraversion

Morandi: "Sei emozionata" Anna Oxa: "C'è voglia di stare insieme" Ionesco, scansate. #Sanremo2023

Matteo Alboni (a.k.a. reese)@reese_86

Non si capisce una singola sillaba, è tutto incredibilmente surreale #Sanremo2023

sanremo tweet 10

ApocaFede@DrApocalypse

Alba Parietti in 4a fila è praticamente una dichiarazione di guerra #Sanremo2023

monica@cicciuz09

Benigni ti si vuole bene però basta #Sanremo2023

Luca Dondoni@LucaDondoni

Il Presidente Mattarella e sua figlia Laura hanno lasciato l’Ariston e sono in volo verso Roma. Arriveranno al Quirinale prima di mezzanotte. ps Faranno in tempo a vedere la fine della prima serata in tv. #Sanremo2023

sanremo tweet 11

paolo sanremo edition@kingssmythe

dopo benigni ha detto proprio "basta mi sono rotto, annamo a casa"

MasterBB@MasterAb88

Fantastico parlare davanti a Mattarella di libertà di manifestazione dopo quello che hanno combinato negli ultimi tre anni. Che buffonate. #Sanremo2023

Giuseppe Candela@GiusCandela

Numeri clamorosi. #Sanremo2023 fa il botto e incolla allo schermo 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. Nella prima parte 14.170.000 e il 61,7%, nella seconda 6.296.000 con il 64,7%. Sanremo Start con Benigni e Mattarella a 13.104.000 e 51,2%. Commento tecnico: minchia.

SANREMO MEME

Giuseppe Candela@GiusCandela

E' il trionfo di Amadeus. Non solo, in tema nomine si rafforzano Fuortes e Coletta, anche grazie alla presenza di Mattarella all'Ariston. Quindi c'è chi si agiterà parecchio in questi giorni... #sanremo2023 #fattidisanremo

