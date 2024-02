TUTTI SCHIVANO LA PATATA BOLLENTE DEL DOPO AMADEUS! IL SUCCESSORE RISCHIA DI FARE LA FINE DEL CAPRONE ESPIATORIO DA IMMOLARE PER SPIEGARE IL PREVEDIBILE CALO DI ASCOLTI. NEL TOTONOMI CRESCE BONOLIS, LA COPPIA BENEDETTA DA FIORELLO, CLERICI E CATTELAN, SEMBRA UNA BOUTADE, IL DUO PAUSINI-CORTELLESI E' UNA SUGGESTIONE. COME GERRY SCOTTI CHE HA DICHIARATO PIÙ VOLTE DI NON AVER MAI RICEVUTO UNA TELEFONATA DALLA RAI - IN CORSA ANCHE LE "RISERVE DI VIALE MAZZINI" CONTI E MILLY CARLUCCI...

Luca Dondoni per "la Stampa" - Estratti

La Rai non sa più come fare per far cambiare idea al «suo»Amadeus che ha deciso di abbandonare Sanremolandia per concedersi una pausa, «di almeno tre anni», per concentrarsi su altri progetti. Ieri sera anche Bruno Vespa nei 5 minuti post TG1 ha provato a dissuadere «Mister 74,1%», miglior risultato di share del '95 a oggi, senza riuscirci.

È lecito quindi porsi un interrogativo serio su quello che succederà nel 2025, 75° anniversario della manifestazione. Nozze di platino che rischiano di mettere in forte difficoltà chi si troverà celebrarle a meno che, come ha detto Antonella Clerici a Fiorello parlando di un'accoppiata con Alessandro Cattelan, «ci si dimentichi del problema ascolti».

A parte il fatto che questo tipo di amnesia non sia ricevibile ai piani alti di viale Mazzini, l'auditel farà fatica a replicare i numeri 2024. Quindi, è un dato di fatto che, al di là dei nomi che abbiamo scritto su questo giornale, oltre alla Clerici e Cattelan (una boutade), Paolo Bonolis (possibile), Carlo Conti (possibile ma più difficile) sino al duo Pausini/Cortellesi (la Pau interrogata glissa, Paola non ha mai commentato) sul futuro del nuovo Re/Regina dell'Ariston è nebbia fitta. Lavorando di fantasia si potrebbe pensare a Gerry Scotti ma, sul festival, la star di Mediaset ha dichiarato più volte di non aver mai ricevuto una telefonata dalla Rai.

L'unica certezza che abbiamo riguarda la grammatica dello show prossimo venturo.

Ricordando che Claudio Baglioni ha tracciato la nuova strada del festival mettendo la musica al centro, va detto che Amadeus l'ha fatta diventare un'autostrada a cinque corsie dalla quale è impossibile uscire. La musica è cambiata, il ricambio generazionale e artistico si è perpetrato definitivamente quest'anno mettendo al vertice della classifica due ragazzi nati negli anni 2000.

Al Sanremo 2.0 la posizione in classifica non è fondamentale per acchiappare stream e successi. Se arrivi tredicesimo come Diodato con la sua perla come Ti muovi o sedicesimo come i The Kolors e una colonna sonora da babydance come Un ragazzo e una ragazza puoi stare sereno. I mesi a venire saranno generosi e le radio ti trasmetteranno a tamburo battente. Vogliamo andare ancora più giù? Sprofondiamo sino al ventiquattresimo posto di Clara con Diamanti grezzi? Anche qui il pop contagioso della cantante/attrice nota per il personaggio di Crazy J in Mare fuori rischia di arrivare alla primavera senza problemi. Quello che dovrà fare il prossimo direttore artistico sarà lavorare, dal giorno dopo aver ricevuto l'incarico, sulla ricerca di musica nuova, artisti forti su You Tube, Spotify e Tik Tok.

Dovrà ascoltare con attenzione la voce dei ragazzi delle medie e delle superiori (non è un segreto che Josè, il figlio adolescente di Amadeus, abbia indicato al padre alcuni dei nomi scelti in questi anni), frequentare i concerti, avvertire il battito del cuore che pompa musica nelle vene delle generazioni Z e Alfa.

