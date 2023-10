TUTTO IL FAMIGLIA - NUNZIA DE GIROLAMO, ALLARMATA PER LA SERIE DI FLOP INANELLATI DALLA RAI MELONIANA, PROVA A GIOCARSI LA CARTA DEL MARITO: ALLA PRIMA PUNTATA DEL NUOVO TALK “AVANTI POPOLO”, IN ONDA DAL 10 OTTOBRE SU RAI3, DOVREBBE ESSERCI FRANCESCO BOCCIA, PRONTO A ESSERE INTERVISTATO DALLA MOGLIE - IN RAI NESSUNO CONFERMA E NESSUNO SMENTISCE, MA C’È CHI GIÀ ACCUSA BOCCIA DI CONFLITTO DI INTERESSE...

Marco Zonetti per Dagospia

Martedì scorso, 3 ottobre, il nuovo programma di approfondimento condotto da Nunzia De Girolamo Avanti Popolo, ha posticipato il debutto previsto e non è andato in onda per evitare la concorrenza agguerritissima della Champions League, unita a tutti gli altri programmi "rivali" già in onda, quali Belve, Iene, diMartedì ed E' sempre Cartabianca.

Il timore è oltremodo fondato: occorre ricordare infatti che il martedì sera di Rai3 è già reduce dal recente fiasco di Filorosso con Manuela Moreno, cancellato anticipatamente dai palinsesti per risultati deludenti. E la Rai meloniana è attualmente nel mirino per alcuni programmi non esattamente di successo, in primis Il mercante in fiera di Pino Insegno, ma anche La volta buona di Caterina Balivo, Fake Show con Max Giusti, Agorà con Roberto Inciocchi, Che sarà con Serena Bortone e così via...

Pure, il rinvio di Avanti Popolo non può durare per sempre, e il costosissimo programma prodotto da Fremantle (200mila euro a puntata contro gli 80mila che costava il suo predecessore Cartabianca) dovrà necessariamente esordire martedì prossimo, 10 ottobre.

Marco Travaglio nel suo editoriale di oggi, 7 ottobre 2023, sul Fatto Quotidiano, annuncia che, al fine di creare interesse e curiosità e soprattutto scongiurare le voci di flop annunciato, De Girolamo potrebbe ospitare in studio il marito Francesco Boccia, esponente di spicco del Pd, numero due di Elly Schlein, nonché colui che si occupa personalmente di dossier Rai nel partito. Travaglio precisa altresì che la voce esilarante, ma anche inquietante per mille motivi, non è stata smentita.

Ricordiamo che il programma Avanti Popolo era già finito nel mirino del compianto Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione Rai scomparso il 10 agosto scorso, in quanto ennesimo appalto affidato a una società esterna, la Fremantle per l'appunto, già reduce dal flop dell'altrettanto costoso Che c'è di nuovo con Ilaria D'Amico, chiuso anzitempo per ascolti esangui.

A proposito dell'ospitata di cui sopra, che potrebbe trasformarsi in una sorta di parodia involontaria di Casa Vianello, Marco Travaglio sentenzia: "Pare anche che i due, anziché risolvere gli eventuali problemi coniugali nel tinello di casa, litigheranno in studio per far parlare del programma (sennò, stretto fra Iene, Belve, Floris e Berlinguer, rischia di non filarselo nessuno). Noi non vogliamo credere che il numero due di Elly Schlein intenda davvero farsi intervistare da sua moglie, ma il suo silenzio col nostro cronista parla da sé".

E ancora: "Forse non ha capito che, se litiga in diretta con Nunzia, fa ridere i polli esattamente come se ci fa pappa e ciccia: nel primo caso tutti penseranno a una sceneggiata, nel secondo invece pure. A proposito: con che faccia il Pd denuncerà il conflitto d’interessi di Giambruno con la fidanzata premier?".

