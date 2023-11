TUTTO FUMETTO E NIENTE ARROSTO - LA GENTE INIZIA A ROMPERSI IL CAZZO DEI FILM SUI SUPEREROI DELLA MARVEL: DOPO AVER DOMINATO I BOX OFFICE DI TUTTO IL MONDO, LE ULTIME PELLICOLE DELL'"MCU" SONO STATE UN FLOP AL BOTTEGHINO E L'ULTIMA DELLA LISTA, "THE MARVELS", NON PROMETTE BENE - I MOTIVI? TROPPI FILM E SERIE TV DA SEGUIRE PER CAPIRE LE STORIE, MA ANCHE LA DERIVA "WOKE" DELLA DISNEY, CHE HA FATTO STORCERE IL NASO AGLI APPASSIONATI...

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

the marvels

Le Meraviglie sono tre: hanno poteri legati all’energia, tanto interconnessi che quando li usano si scambiano di posto l’una con l’altra. Nasce così un trio supereroico […] Questo in sintesi The Marvels, accompagnato in sala da previsioni pessimistiche per una saga che da quindici anni sostiene buona parte degli incassi planetari. La crisi sulle terre che sembravano infinite testa l’intera struttura costruita da Kevin Feige. Carol Denvers, l’attrice Brie Larson, è la potente ma non più amata supereroina della Marvel, ha già avuto un film dedicato.

superoi marvel 5

Le altre due sono figlie della piattaforma, una (Teyonah Parris) personaggio secondario di Wandavision, l’altra, Iman Vellani, protagonista della serie dedicata, Ms. Marvel, i poteri da un bracciale di famiglia, la lotta al crimine a New Jersey City. […]

superoi marvel 2

un film che strizza l’occhio alle ragazzine […]Con momenti divertenti ma che non giustificano un budget da 200 milioni. È l’ennesima conferma, dopo lo scontento di Doctor Strange nel multiverso della follia e la bassa resa di Quantumania di non aver imboccato la fase giusta. Troppi prodotti tra serie e film e la fatica di tenere coerente un universo di personaggi e sottotrame ingovernabile. Il sovraccarico ha abbassato la qualità degli effetti speciali. She-Hulk si è rivelata un bagno di sangue economico, la serie Daredevil è stata bloccata: va riscritta cercando di salvare le scene già girate.

supereroi marvel 5

Sul finale di Loki 2 pesa il destino di Jonathan Majors, disegnato come arcicattivo dei nuovi Avengers (2026 ) rinviato a giudizio e a processo per violenza domestica. L’ipotesi è cambiare attore o buttarsi sul Dottor Destino, storico villain dei Fantastici Quattro. E se i nuovi supereroi non attraggono, si corre ai ripari richiamando i vecchi Vendicatori (Robert Downey Jr./Iron Man e Scarlett Johannson/Vedova nera, morti ma grazie al multiverso possono rientrare in pista). Per molti analisti e autori l’universo miliardario Marvel ha intossicato il mercato a scapito di film di maggiore qualità — note le posizioni di Martin Scorsese al riguardo.

superoi marvel 4

Se da una parte va sottolineata l’importanza di una politica Disney di apertura alle diversità di genere e razza per autori, registi, attori e personaggi (ma anche in questo c’è chi vede una furba pratica commerciale), dall’altra c’è chi invita ad analizzare cosa c’è dietro l’angolo. […]

the falcon and the winter soldier 1 supereroi marvel 1 supereroi marvel 3 the marvels 2 supereroi marvel 2 the falcon and the winter soldier ms marvel 3 the falcon and the winter soldier 7 captain marvel 2 the marvels 1 magneto marvel the marvels 3 the marvels 4