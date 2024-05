? The Paris crowd booed David Goffin after he knocked out Frenchman Giovanni Mpetshi Perricard in Round 1 at #RolandGarros pic.twitter.com/R58Zmzzq1f — Eurosport (@eurosport) May 29, 2024

Ivan Rota per Dagospia

melissa satta 34

Lo sfogone di Lazza sui social: “Il mio disco è triste perché la fama è tossica (…) Detesto che nella testa di certa gente noi artisti dovremmo essere sempre felici e disponibili perché facciamo un sacco di soldi, e quindi a noi una giornata no non è mai concessa. Spoiler: i soldi non sono tutto. Detesto quelli che “rinnovati!”, ma poi quando fai una cosa nuova non la capiscono e quindi “eri meglio prima, sei cambiato, venduto”.

La realtà è che quelli che dicono così non ci capivano un cazzo prima e non ci capiscono un cazzo oggi. E non sanno quanto impegno c’è dietro il realizzare un’idea. Ma d’altronde chi sa fare fa, chi non sa fare insegna. Detesto condividere troppo la mia vita privata perché è come se le mie cose diventassero di tutti, però o lo faccio io o qualche ficcanaso lo dà al posto mio per fare scoop. L’unico lato veramente positivo del mio lavoro sono i concerti”. Laura Pausini approva: “Condivido tutto”

lazza

Al Roland Garros David Goffin ha battuto in 5 set il tennista di casa Perricard e denuncia: “mi hanno sputato addosso. È davvero troppo. IL tennis sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e risse sugli spalti. Sta iniziando a diventare ridicolo. Alcune persone sono lì più per causare problemi

Melissa Satta è l'ospite che questa settimana ha raccontato la sua esperienza di mamma alla conduttrice Diletta Leotta. “Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni. Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro... spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco! Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale”

goffin

Come Dago rivelato, il difensore della Juventus Rugani ha sposato nella chiesa di San Carlo Borromeo in centro a Torino, la showgirl e conduttrice tv Michela Persico con la quale convive da anni. In comune hanno anche un figlio (che ha portato le fedi all'altare). Dopo la festa al castello di Montaldo Torinese, il sindaco del paese Sergio Gaiotti protesta: "Un finimondo, urla e musica ad altissimo volume fino alle 4 del mattino"

melissa satta

Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento Day Time della Rai, a La Vita in Diretta, rivolto a Alberto Matano, che ieri ha superato il competitor del 6,7 %: “Matano è un ragazzone, ma ogni tanto ha anche le sue fragilità, ha il suo cuore tenero e il bambino dentro. E devo dire che a settembre si agitava. Io quando lo vedevo agitarsi gli ho detto ‘tranquillo che farai ancora meglio dell’anno scorso’. Così è accaduto e quindi tanti applausi per com’è andata, complimenti a te e alla tua squadra…”

rugani michela persico

I fan di Bake Off Italia si interrogano : è finita l’amicizia tra Benedetta Parodi e Damiano Carrara? In uno scatto pubblicato da Parodi compaiono Tommaso Foglia, Iginio Massari e Ernst Knam, ma Damiano Carrara è assente. Dipende dal fatto che Carrara ha eliminato il di lei marito Fabio Caressa e la figlia da Pechino Express? Rassicuriamo comunque i fan del bel “pasticcino”: tornerà.

Trecentottantottesimo Cenacolo Artom in una mitica location milanese: lo storico Bar Basso. Maria Teresa Branca, erede della famosa casa di distillati, ha illustrato l'origine degli innumerevoli cocktail tra i quali il famoso Negroni Sbagliato nato per un errore nel 1972. Poi il proprietario Maurizio Stocchetto ha portato gli ospiti, tra i quali Monica Moretti, Barbara Carfagna, nell'atmosfera degli anni '70 alle origini della fama del locale che è stato anche il set di diversi film: da Io Emmanuelle a Vallanzasca. Tra apetizer e cubetti di riso al salto, Massimo Boldi ha fatto partecipi gli ospiti di apprestarsi a girare il suo nuovo fim che uscirà il prossimo Natale.

rugani michela persico 45

A proposito di Fedez, Fabrizio Corona ne diceva de ogni, ma ora sono amici. Dice riguardo l’ ormai (troppo) famosa lite tra il rapper e Cristiano Iovino finita a tarallucci e soldi: “…Io sono il tramite perché faccio il mio lavoro di mediatore con la mia agenzia di comunicazione…”

i fratelli carrara

E restando in famiglia, al podcast Gurulandia Fabrizio Corona chiede: “Ti faccio la domanda che un genitore non dovrebbe mai fare a un figlio: vuoi più bene a me o alla mamma?“. E il figlio : “Una delle mie prime parole è stata papà, però penso di volere più bene alla mamma. Perché con la mamma io ho un rapporto…a mio papà voglio tantissimo bene, però mia madre è più dolce…”

Isola dei Famosi.

Artur Dainese per una puntata intera dell’ Isola dei Famosi, odiato da tutti, flagellato per giocare di strategia, condannato per portare del cibo al gruppo, riesce ancora a salvarsi al televoto flash.

Il diavolo hondureño verrà fatto fuori ma prima li farà uscire pazzi.

Sonia Bruganelli a Artur Dainese: “Meglio che taci ". E anche Juliana Moreira, moglie di Edoardo “San Francesco” Stoppa (primo finalista), arriva a criticare il pubblico che lo vota da casa.

michela persico

Una puntata non noiosa con Luxuria più pimpante, ma troppo di parte. In nomination sono finiti Samuel Peron, la “top model” della mutua Karina e Artur Dainese. Eliminate Khady Gueye e Linda Morselli. Il vero stratega é Il cuoco Edoardo Franco che decide di non usare l’ amuleto che gli permette di salvarsi quando é al televoto flash. Devo usarlo comunque in serata, ma non lo fa neanche per salvare uno dei tre al televoto.

fedez emis killa

Prima però, pesante come la cassoeula e simpatico come la sabbia in mezzo alle chiappe, si lancia in una filippica populista (dopo due mesi! Basta!) sul cestino rubato a un cameraman: “Chiunque sia il ladro, deve solo vergognarsi. Noi siamo qui pagati molto bene e sicuramente più degli operatori…” Che palle.

Volutamente maliziosi. Luxuria: “Me la fai vedere?“, Matilde Brandi: “Ah, pensavo…” Elenoire Casalegno: “C’è una Karina che viene”. Infine Aras, che essendo turco, non parla bene la nostra lingua: “Io monto” e Luxuria: “Montaggio cinematografico?”

cenacolo artom con massimo boldi cenacolo artom damiano carrara e il fratello

rugani michela persico 3 melissa satta e carlo beretta chi rugani michela persico 44