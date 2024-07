28 lug 2024 15:30

IN TV CRESCE LA FEBBRE DA “INFLUENCER” – LA TELEVISIONE IN CRISI DI IDEE PUNTA SUI YOUTUBER, TIKTOKER E CONTENT CREATOR: SONO UTILI PER ACCALAPPIARE IL PUBBLICO PIÙ GIOVANE - IL GRUPPO DE AGOSTINI STA PUNTANDO MOLTISSIMO SULLE “NUOVE LEVE” DI INFLUENCER PER I SUOI CANALI PER BAMBINI: L’APRIPISTA È STATO GABRIELE VAGNATO, MA ORA LA SCHIERA DI TALENTI DEL WEB È CRESCIUTA…