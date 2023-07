LA TV PROSCIUTTO E MELONI È SERVITA - LA PAPPETTA DA RIFILARE AGLI ITALIANI SULLE RETI RAI È UN MIX DI RIPESCATI E SOLITI NOTI -LO STROMBAZZATO RITORNO DEL “GLADIATORE” DELLA DUCETTA PINO INSEGNO CHE SI PRENDE DUE PROGRAMMI - VIA LA BORTONE NEL POMERIGGIO DI RAI1, TORNA LA BALIVO - SCAZZI IN VISTA PER CHI DEVE PRENDERE L’EREDITÀ DI BIANCA BERLINGUER: I GRILLINI VOGLIONO LA COSTAMAGNA, MENTRE IL DG ROSSI NON SCHIODA E VUOLE LA GIANDOTTI...

A volte accade che la toppa sia peggio del buco. In Rai non si è trattato tanto di buchi, quanto di voragini causate dalle tante defezioni arrivate quasi tutte insieme e quasi tutte nell'ultimo periodo utile per comporre i palinsesti, quel reticolo di programmi che compone l'offerta tv. […]

RAI1 Per trovare le prime novità, si deve arrivare al primo pomeriggio che fu di Serena Bortone e oggi trasloca nelle mani di Caterina Balivo che l'ha a sua volta scippato a Roberta Capua in pole position fino a poche settimane fa. Titolo La volta buona che entrerà nella storia delle eccellenze italiane con un cast d'appoggio da definire.

Marco Liorni s'allunga fino all'anno con il suo preserale Reazione a catena, Amadeus porta il suo access Affari tuoi fino a Sanremo. Dunque la fiction: la domenica dedicata ai melò e ai medical con Cuori ambientata a Torino e Lea e i suoi figli, sentimental drama. Il lunedì si va di crime con Tataranni, Bastardi e il nuovo Commissario Fenoglio. Il martedì è la cronaca a farla da padrona, dalla strage del Circeo (tornata sinistramente di gran moda) al caso di Elisa Claps.

Mercoledì multigenere con le arene di Amadeus, giovedì ancora serie con Blanca e Un professore. Nel fine settimana l'intrattenimento puro con Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci, loro non cambiano e neppure i programmi. L'approfondimento vede Bruno Vespa uno e trino con i suoi 5 minuti e tre sere a settimana, Porta a porta . Il nuovo programma di seconda serata dell'ammiraglia si chiama Storie di sera il lunedì con Eleonora Daniele. Urge pure Francesco Giorgino che si presenta con XXI Secolo, lente d'ingrandimento sul futuro. Come dimenticare le linee cui Ciannamea tiene tanto; Verde, Bianca e Blu una di queste segna il ritorno di Elisa Isoardi con Monica Caradonna.

RAI2 Oltre ai docureality Il collegio per tornare ragazzi e La Caserma, per tornare sboccati, arrivano in un'infilata i nuovissimi Liberi tutti, Escape room , con Bianca Guaccero e i Gemelli di Guidonia e The floor si passa al fatidico martedì della discordia con Alessia Marcuzzi e le interviste («coatte» così almeno le ha definite Coletta) delle Belve Fagnanesche. Tutto pur di catturare target più dinamici anche proporre le fiction The reunion e Noi siamo leggenda, adolescenti con disagio come chiede la carta di servizio.

Arriva Luisella Costamagna con Tango per restare in ambito di ballo, e il dating Mi presento ai tuoi. Monica Maggioni si sistema al posto di Lucia Annunziata in Mezz'ora. Filippo Facci conduce la striscia quotidiana I Facci vostri prima del tg delle 13. Dopo tanto tuonare infine piovve con Pino Insegno che porta Il mercante in fiera, si spera rivisto rispetto al game che affossò anni fa negli ascolti Italia 1 e per questo fu rapidamente cancellato. Insegno da gennaio fa il bis con L'Eredità, subentrando a Flavio Insinna.

RAI3 Rifondare l'immagine della rete è il compito che si è data la dirigenza orba dei suoi volti iconici. C'è Agorà con Inciocchi, Annalisa Bruchi diventa quotidiana col suo Restart, Angela Rafanelli propone un game itinerante. In access torna Stefano Bollani e arrivano Nuovi eroi, vite minime di gente che ha dato il massimo. In prima serata il sabato è confermato Roberto Saviano con Insider, Report la domenica al posto di Fazio con inizio anticipato.

Per fine ottobre si aspetta il debutto di Nunzia De Girolamo con il suo Botta e risposta, mentre per Serena Bortone si sta studiando l'offerta informativa per una prima serata vincente, oltre alle Parole lasciate da Gramellini. Al martedì la serata lasciata libera da Cartabianca e da Bianca Berlinguer ha dato origine a un braccio di ferro non da poco.

Pare che stavolta i 5Stelle si siano impuntati e non sentano ragioni. In fondo l'accordo con FdI l'avevano fatto loro e loro avevano garantito con il voto il prosieguo delle attività Rai.

Ora esigono che sia la Costamagna a subentrare alla Berlinguer perché è dei loro e perché la giudicano più televisiva di Monica Giandotti in corsa per lo stesso destino. Tra le due litiganti, è uscito pure il nome di Gomez. Per la prima volta, dopo mesi di pacifica e amicale convivenza, pare che l'ad Sergio e il dg Rossi abbiano avuto momenti di alta tensione: Rossi fermo nel volere Giandotti e Sergio propenso a Costamagna. Chi l'avrà vinta? Chissà. E i Pd? Stanno a guardare.

