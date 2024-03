IN TV VINCE CHI VENDE – SONO DIVENTATE TRE ROCKSTAR I PROTAGONISTI DI “CASA A PRIMA VISTA”, IL FORMAT DI REAL TIME IN CUI GLI AGENTI IMMOBILIARI SI SFIDANO A COLPI DI PARQUET E DOCCE WALK-IN: IL PROGRAMMA MACINA ASCOLTI E TIENE INCOLLATI PERSINO I RAGAZZINI - MERITO DEI TRE AGENTI, IDA DI FILIPPO, GIANLUCA TORRE E MARIANA D’AMICO, MA NEL SUCCESSO C’ENTRA ANCHE L’OSSESSIONE DEGLI ITALIANI PER LA CASA… VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessandra Menzani per "Libero quotidiano"

Pensiamo a quanto è caro per gli italiani (e i milanesi in particolare) il tema della casa. Prendiamo tre agenti immobiliari telegenici e dalla battuta pronta e mettiamoli uno contro l’altro in una format tv perfetto dove si sfidano per aggiudicarsi il cliente. Il risultato è un piccolo gioiello di intrattenimento, ma soprattutto la trasformazione dei protagonisti, Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Mariana D’Amico, nelle tre massime autorità nazionali in campo immobiliare e anche personaggi contesi dagli sponsor, televisioni, selfie per strada, idoli anche dei ragazzini che non si perdono una puntata e imitano anche il loro gergo tra milanese e inglesisimi.

[…] I protagonisti sono stati ospiti pochi giorni fa di Alessandro Cattelan su Raidue dove hanno raccontato come da “semplici” agenti immobiliari milanesi siano diventati delle specie di rockstar. […] Perché funzionano? Perché le loro imprese sono davvero avvincenti, la gente si immedesima paragonando le case che vede in tv alle proprie, notando alcuni aspetti per valutare il proprio immobile o quello che si intende comprare a cui prima non facevano caso, tentando di azzeccare il prezzo e soprattutto pronosticando chi tra i tre guru della casa riuscirà a convincere l’acquirente.

I tre professionisti, una volta ricevuta la richiesta del cliente (metratura, budget, numero dei bagni, numero stanze ecc), iniziano a “combattere”. Ognuno dispone di una grande esperienza, immobili bellissimi e di armi personali: Ida, simpatica e verace, 151mila followers, cerca di entrare in empatia con il cliente coinvolgendolo emotivamente.

Mariana (oggi 77mila followers su Instagram) “studia” nei minimi dettagli l’acquirente cercando di catturarlo in quelli che sono i suoi bisogni fondamentali riguardo alla casa: è un amante della cucina quindi vuole un ambiente che si presta all’ospitalità e alla convivialità? Necessita uno spazio aperto perché adora il barbecue o giocare a ping pong? Cose così. Gianluca, ciarliero, 273mila followers, ama iniziare il tour dalla strada illustrando il fascino della tal facciata o della tal zona di Milano: la prende alla lontana.

