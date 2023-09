TWEET CHE PERNACCHIE! - MYRTA MERLINO È ESATTAMENTE COME BARBARA D'URSO, BANALMENTE IL SUO AVATAR SBIANCHETTATO - SOSTITUITO IL REGISTA DI #POMERIGGIO5 DOPO UNA SOLA PUNTATA. PRATICAMENTE NON DOVEVA SPUTTANARE IL GOBBO, LO STUDIO CHE IN REALTÀ È UN M3RDA E TENERE L'IMMAGINE STRETTA SULLA MERLINO TUTTO IL TEMPO - QUINDI ADESSO IL PUBBLICO NON LO MOSTRANO PIÙ PER NON SGAMARE IL GOBBO? SPOSTATE IL PUBBLICO DIETRO LA CONDUTTRICE…

tweet su myrta merlino - barbara d urso pomeriggio 5

L'inizio è la copia de #Lavitaindiretta con gli inviati collegati sul led

È la Vita in Diretta di Canale 5. Oggi ancora di più.

Sostituito il regista di #Pomeriggio5 dopo una sola puntata.

Il suo operato non sarebbe piaciuto ai vertici Mediaset.

Fonte: @davidemaggio

tweet su myrta merlino - pomeriggio 5

Praticamente non doveva sputtanare il gobbo, lo studio che in realtà è un m3rda e tenere l'immagine stretta sulla Merlino tutto il tempo ghghgh

Siamo già a tre richiami per il nuovo regista di #pomeriggio5. "Alzatemi l'audio, non sento", "Non vedo la foto", "Sento un ritorno fastidiosissimo". Non vorrei essere in quella sala regia

"Non vedo la foto",

tweet su myrta merlino - barbara d urso pomeriggio 5

"Riascoltiamo quello che ha detto e alzatemi il volume in studio", "Fastidiosissimo ritorno, chiedo aiuto alla regia".

Tutti i difetti tecnici stanno venendo fuori oggi e nel giorno del cambio regia. #pomeriggio5

Quindi adesso il pubblico non lo mostrano più per non sgamare il gobbo? Spostate il pubblico dietro la conduttrice

Pubblico mai inquadrato.

Applausi spariti.

Niente campi larghi, finora.

Ma il pubblico non doveva avere un ruolo importante, non doveva essere parlante? Già eliminato alla seconda puntata#Pomeriggio5

A giudicare dal cambio del regista dopo una sola puntata e dal netto cambio di stile e della messa in scena chi ieri osservava basito allo studio di #Pomeriggio5 tra gobbi, telecamere in vista e ospiti distanti tra il pubblico non era evidentemente proprio un coglione.

“Ha la stessa età mia, una donna giovanissima”

"La pubblicità ci fa campare".

"Faremo in modo di farti avere il loculo".

Myrta Merlino è esattamente come Barbara D'Urso, banalmente il suo Avatar sbianchettato.

E appena ripartirà La Vita in Diretta, secondo me, non migliorerà i risultati di chi l'ha precedeuta.

Chi si aspettava una rivoluzione (tutti possono peccare di ingenuità!) sarà rimasto deluso. La prima puntata di #Pomeriggio5 senza Barbara d’Urso assomiglia ad una prima puntata di Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso

Sensazionalismo

personalizzazioni

insistenza su fatti di cronaca senza fornire notizie nuove (con una eccezione)

ostentato rapporto diretto con ospiti e inviati chiamati col nome di battesimo populismo

scena iniziale fake

Il monologo o te lo impari a memoria, o se devi leggere un gobbo esplicitandolo lascia perde. Perchè stai recitando, e non sei credibile #Pomeriggio5

È più trash questa carrellata di donne vittime degli uomini anticipata da un monologo recitato con Fossati in sottofondo e finale tremendo con jingle che 10 minuti a parlare di Ken Umano #pomeriggio5

Che brava Barbara Foria alla conduzione di #Pomeriggio5

Merlino abituata ai tempi lunghi del mattino di La7, qua serve più ritmo. #pomeriggio5

tweet su myrta merlino - pomeriggio 5

#Pomeriggio5 49 minuti senza pubblicità!

Così si fa se vuoi sostenere un prodotto.

Detto questo, abbastanza lento.

Ma serve qualche puntata per valutare.

Pubblicità lanciata esattamente come ieri, quasi 50 minuti (48).

#pomeriggio5

Cito dal sito

@davidemaggio

: "Myrta Merlino ha detto di voler puntare con il suo stile sull’empatia, che considera un suo tratto caratteristico".

tweet su myrta merlino - pomeriggio 5

Ci voleva, un sorriso di lunedì mattina.

