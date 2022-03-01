Avanzano le trattative di BFC Media, la casa editrice di Forbes Italia controllata da Danilo Iervolino, per rilevare la testata L'Espresso da Gedi.— Claudio Plazzotta (@Claplaz) March 2, 2022
L'attuale direttore Marco Damilano resterà in Gedi.
TWEET-FLASH! - CLAUDIO PLAZZOTTA: “AVANZANO LE TRATTATIVE DI BFC MEDIA, LA CASA EDITRICE DI FORBES ITALIA CONTROLLATA DA DANILO IERVOLINO, PER RILEVARE LA TESTATA L'ESPRESSO DA GEDI. L'ATTUALE DIRETTORE MARCO DAMILANO RESTERÀ IN GEDI”-
Avanzano le trattative di BFC Media, la casa editrice di Forbes Italia controllata da Danilo Iervolino, per rilevare la testata L'Espresso da Gedi.— Claudio Plazzotta (@Claplaz) March 2, 2022
L'attuale direttore Marco Damilano resterà in Gedi.
DAGOREPORT - GLI AMERICANI HANNO PROPOSTO A ZELENSKY DI FUGGIRE IN POLONIA (MA IL PRESIDENTE UCRAINO HA RIFIUTATO) - I DUBBI DEI GENERALI RUSSI SULL’ATTACCO - GLI 007 AMERICANI INDAGANO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI “MAD VLAD” - L’AMBIVALENZA DELLA CINA SULLA GUERRA E IL TRIPLO GIOCO DI XI JINPING - ORA CHI FARA’ DA MEDIATORE? LE IPOTESI PECHINO, ISRAELE, VATICANO - PUTIN AVREBBE PREFERITO TRATTARE CON DRAGHI (CHE NON E’ UN POLITICO) MA L’OPPOSIZIONE DI WASHINGTON E LA RITROSIA DI MARIOPIO HANNO...
“L’ECONOMIA RUSSA STA SUBENDO SERI COLPI” - IL CREMLINO È COSTRETTO AD AMMETTERE CHE LE SANZIONI STANNO FACENDO EFFETTO. IL PORTAVOCE DI PUTIN, DMITRY PESKOV, HA PROVATO A SEMBRARE OTTIMISTA: “C’È DEL POTENZIALE, CI SONO DEI PIANI, L’ECONOMIA RUSSA RIMARRÀ IN PIEDI” - E INTANTO LA CASA BIANCA ANNUNCIA NUOVE MISURE CHE COLPIRANNO LA DIFESA E L’IMPORT DI TECNOLOGIA
ROMAN NON FA LO STUPIDO, STASERA - ORA È UFFICIALE: ABRAMOVICH METTE IN VENDITA IL CHELSEA E DICHIARA CHE IL RICAVATO SARÀ “DEVOLUTO A UNA FONDAZIONE DI CUI BENEFICERANNO LE VITTIME DELLA GUERRA”. SOLO QUELLE RUSSE O ANCHE I CIVILI UCRAINI AMMAZZATI DALLE BOMBE DEL SUO AMICO PUTIN?
CAFONALINO - AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA ILLUMINATO CON I COLORI DELL'UCRAINA È ANDATA IN SCENA LA PRIMA DEL TRITTICO DI DANZA FORSYTHE/INGER/BLANC, CON PROTAGONISTA IL CORPO DI BALLO DEL COSTANZI - PRESENTI ELEONORA ABBAGNATO, IL BALLERINO GIANNI SPERTI, GLI AMBASCIATORI DI SPAGNA, ALFONSO DASTIS, E DI LETTONIA, SOLVITA ABOLTINA ACCOLTI DAL SOVRINTENDENTE FRANCESCO GIAMBRONE… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
E SE VI DICESSIMO CHE POTREMMO VIVERE PER SEMPRE? UNO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA "ROYAL SOCIETY OPEN SCIENCE" RIVELA CHE, IN TEORIA, LA VITA NON HA LIMITI E NON C’È UN TERMINE OLTRE IL QUALE SI MUORE. MA FRENATE GLI ENTUSIASMI: INDIFFERENTEMENTE DAL SESSO O DALLA NAZIONE, A UN CERTO PUNTO INCONTRIAMO UN PUNTO CRITICO, CHE GLI SCIENZIATI HANNO INDIVIDUATO AL COMPIMENTO DEI 108 ANNI (MAGARI ARRIVARCI…)