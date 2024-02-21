Il tempo degli onori presto sarà finito per te.
(Il gladiatore)— ellepi_one ?? (@PrestaLucio) February 20, 2024
TWEET-FLASH! – CON CHI CE L’AVRÀ MAI LUCIO PRESTA, CHE SU TWITTER SCRIVE “IL TEMPO DEGLI ONORI PRESTO SARÀ FINITO PER TE”? SARÀ MICA UN MESSAGGIO CRIPTATO (MALE) PER IL SUO EX ASSISTITO, AMADEUS, CHE L’HA MOLLATO PRIMA DELL’EDIZIONE 2024 DI SANREMO? LA CITAZIONE PROVIENE DAL “GLADIATORE” E QUEST’ANNO RUSSELL CROWE, CHE HA INTERPRETATO MASSIMO DECIMO MERIDIO, ERA AL FESTIVAL – QUALI COLPI IN CANNA DA SPARARE HA “BRUCIO”? AH, NON SAPERLO…-
Il tempo degli onori presto sarà finito per te.
(Il gladiatore)— ellepi_one ?? (@PrestaLucio) February 20, 2024
TOH, CHI SI RIVEDE! ALLA PRESENTAZIONE DEL FILM "MARTEDÌ E VENERDÌ", AL CINEMA BARBERINI DI ROMA, C’ERANO I DUE PRINCIPALI "OPPOSITORI" DI GIORGIA MELONI: ANDREA GIAMBRUNO E MATTEO SALVINI - L'EX COMPAGNO DELLA PREMIER, PERO', NON SI È SORBITO IL FILM PRODOTTO DALLA FIDANZATA DEL CAPITONE, FRANCESCA VERDINI, MA È COMPARSO SOLO PER FARSI FOTOGRAFARE ALL'INGRESSO DEL CINEMA E, DOPO AVER CHIACCHIERATO CON SALVINI, SE L'È DATA A GAMBE LEVATE...
DAGOREPORT – SOLO IN ITALIA LE ELEZIONI EUROPEE SONO VISTE COME UNA SFIDA DE' NOANTRI PER PESARE IL CONSENSO E ARRIVARE A UN REGOLAMENTO DI CONTI TRA I DUELLANTI MELONI E SALVINI - AL DI LA' DELLE ALPI SONO INVECE CONSAPEVOLI CHE, NELL'ATTUALE DISORDINE MONDIALE, CON STATI UNITI E RUSSIA CHE HANNO DAVANTI LE PIU' DIFFICILI ELEZIONI PRESIDENZIALI, IL VOTO DEL 9 GIUGNO RAPPRESENTA UN APPUNTAMENTO CHE PUO' CAMBIARE LA STORIA DELL'UNIONE - "IO SO' GIORGIA", ATTRAVERSO IL FEDELE PROCACCINI, INVOCA L'ALLEANZA TRA ECR E IL PPE BUTTANDO FUORI I SOCIALISTI. IDEA SUBITO STRONCATA DAL LEADER DEI POPOLARI WEBER. PERCHE' IL CLIMA È CAMBIATO IN GERMANIA: CDU-CSU E SOCIALISTI MIRANO DI TORNARE ALLA 'GROSSE KOALITION' PER ARGINARE L’AVANZATA DEI NEONAZI DI AFD E SFANCULARE I VERDI…
FLASH! - LA MOSTRA CINEMATOGRAFICA VENEZIANA E' L'EVENTO CHE ACCENDE SULLA BIENNALE I RIFLETTORI DELLA SCENA INTERNAZIONALE E SANGIULIANO NON VUOLE CORRERE RISCHI SOSTITUENDO L'OTTIMO (MA NOMINATO DAL PD) ALBERTO BARBERA, IN SCADENZA. QUINDI AVREBBE SUGGERITO AL NUOVO PRESIDENTE BUTTAFUOCO DI RINNOVARLO PER 3 ANNI. FINORA, NESSUNA RISPOSTA: SI DEVE PRIMA CONSULTARE CON FAZZOLARI?
DAGOREPORT! - IL VENTO STA CAMBIANDO? A OTTOBRE, SI RITORNA ALLE URNE? SALVINI MOLLA MELONI? - DELIRIO PER I SONDAGGI CHOC DELLE REGIONALI IN SARDEGNA: ALESSANDRA TODDE, CANDIDATA DI SCHLEIN+CONTE, AVREBBE DUE PUNTI DI VANTAGGIO SUL MELONIANO TRUZZU - IN VISTA DELLE EUROPEE, UNA SCONFITTA SAREBBE UN PESSIMO SEGNALE PER LA MELONA - SALVINI AL MURO: SE LA LEGA VA SOTTO L’8%, POTREBBE TOGLIERE L’APPOGGIO AL GOVERNO - IN CASO DI CRISI, NESSUN GOVERNO TECNICO: SI VOTA SUBITO, A SETTEMBRE/OTTOBRE. LA MELONA VUOLE CAPITALIZZARE IL CONSENSO, PRIMA DELL'ARRIVO DELLA CRISI ECONOMICA - RESO INERTE TAJANI, PER GOVERNARE, LA DUCETTA HA BISOGNO DI UNA LEGA DESALVINIZZATA - E NON È DETTO CHE IL CAPITONE RIMANGA AL SUO POSTO: LA BASE ELETTORALE DEL CARROCCIO HA UN DNA MODERATO E PRAGMATISTA, E NE HA PIENE LE PALLE DELLA POLITICA DESTRORSA, AFFOLLATA DI LE PEN E NAZISTOIDI. I FEDRIGA, I ZAIA, I FONTANA, I GIORGETTI SONO LEGHISTI BEN COMPATIBILI CON GIORGIA “FASCIO TUTTO IO!”. E’ SALVINI CHE SI È ESTREMIZZATO
DAGOREPORT! FRA 7 GIORNI, LE REGIONALI IN SARDEGNA POTREBBERO RIVELARSI MOLTO SORPRENDENTI - L’ULTIMO SONDAGGIO RISERVATO È UNA DOCCIA GELATA PER I SOGNI DI GLORIA DI MELONI. ALESSANDRA TODDE, CANDIDATA DI SCHLEIN+CONTE, RAGGIUNGE IL 45% MENTRE PAOLO TRUZZU, SINDACO DI CAGLIARI IMPOSTO DALLA DUCETTA IN CULO A SALVINI, SI DEVE ACCONTENTARE DEL 42,5%. SEMPRE A SINISTRA, RENATO SORU, CON LA SUA 'COALIZIONE SARDA’, INTASCA L'11,2% - SE TALI RILEVAZIONI DIVENTASSERO REALTÀ, IL CENTRODESTRA PERDEREBBE LA REGIONE SARDEGNA E PER MELONI SAREBBE LA PRIMA BRUCIANTE SCONFITTA. MENTRE PER IL FATIDICO “CAMPOLARGO” PD-M5S IL SOGNO DI UNIRE LE FORZE POTREBBE DIVENTARE REALTÀ NAZIONALE-. DOPO UN ANNO E MEZZO, LA LUNA DI MIELE E' FINITA? “IO SO’ GIORGIA” HA QUASI DEL TUTTO CASSATO L’IDEA SULLA SUA CANDIDATURA ALLE EUROPEE. FRATELLI D'ITALIA CHE NON SUPERA IL 30% CON LA LEADER IN CAMPO SAREBBE VISSUTO ALLA STREGUA DI UN CLAMOROSO FLOP