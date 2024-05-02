Nella vita bisogna fare i fatti non le parole!— ellepi_one ?? (@PrestaLucio) May 2, 2024
Presta e Amadeus mejo di Shakira e Piquè.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 2, 2024
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TWEET-FLASH – LA CONTRO-RISPOSTA DI “BRUCIO” PRESTA AD AMADEUS: “NELLA VITA BISOGNA FARE I FATTI, NON LE PAROLE” – QUESTA MATTINA IL CONDUTTORE, IN RISPOSTA ALL’INTERVISTA DEL SUO EX AGENTE AL “GIORNALE”, AVEVA POSTATO SU INSTAGRAM UNA CITAZIONE DI DOSTOEVSKIJ EVOCATIVA: “CHI MENTE A SE STESSO E PRESTA ASCOLTO ALLE PROPRIE MENZOGNE, ARRIVA AL PUNTO DI NON DISTINGUERE PIÙ LA VERITÀ, NÉ IN SE STESSO, NÉ INTORNO A SÉ” - SELVAGGIA: "PRESTA E AMADEUS MEJO DI SHAKIRA E PIQUÈ"-
Nella vita bisogna fare i fatti non le parole!— ellepi_one ?? (@PrestaLucio) May 2, 2024
Presta e Amadeus mejo di Shakira e Piquè.— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 2, 2024
ARCHEO-QUIZ - UN BELL'ANEDDOTO CHE LA DICE LUNGA SUL TIPO DI RAPPORTI CHE INTERCORRONO TRA STAMPA E POTERE - "QUALCHE TEMPO FA IL DIRETTORE DI UN GRANDE GIORNALE RICEVETTE LA TELEFONATA DEL CAPUFFICIO STAMPA DI UNA GRANDE INDUSTRIA: ‘’CARO DIRETTORE, SAPPIAMO CHE STA PER USCIRE UN SERVIZIO MONDANO DOVE COMPARE LA FOTO DI (E LÌ IL NOME DELL'AD DELLA GRANDE INDUSTRIA) ABBRACCIATO A (E LÌ IL NOME DI UNA SIGNORA, AL MOMENTO AMANTE NUMERO DUE DELL'AD). LEI CAPIRÀ, ALLA NOSTRA GRANDE INDUSTRIA QUESTO DISPIACE NON POCO" - "IL GIORNALE È GIÀ IN MACCHINA", OBIETTÒ IL DIRETTORE. CON LA VOCE DI CHI SA DI ESSERE AUTORIZZATO A TUTTO, IL CAPUFFICIO STAMPA DISSE: "VA BENE, QUANTO COSTA COMPRARE TUTTA LA TIRATURA DEL SUO GIORNALE?" – COME E’ ANDATA A FINIRE? BASTA LEGGERE DAGOSPIA…
DAGOREPORT - PIER SILVIO L’HA CACCIATA E HA FATTO SBARRARE LE PORTE DI MAMMA RAI: COSA RIMANEVA A BARBARA D’URSO, SE NON DI TENTARE LA PROVA DEL NOVE? DISCOVERY CON CROZZA E FAZIO È IL TERZO PIÙ VISTO IN ITALIA NELL'ARCO DI 24 ORE DURANTE IL 2023. E ADESSO ARRIVA AMADEUS - L’ARRUOLAMENTO DI CARMELITA COSTA POCO (SONO LONTANISSIME LE CIFRE DELL’ERA DI SILVIO BERLUSCONI) ANDREBBE A PRESIDIARE UNA FASCIA RICCA DI PUBBLICITA' COME È QUELLA DEL POMERIGGIO. LA SUA SOSTITUZIONE IN MEDIASET CON MYRTA MERLINO SI È RISOLTA IN UN MEZZO FLOP, MENTRE SU RAI1 “LA VITA IN DIRETTA” DI MATANO NON HA NULLA DI IRRESISTIBILE - LE TRATTATIVE CON DISCOVERY SONO IN CORSO E UN OSTACOLO SAREBBE LA PRESENZA DI...
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FLASH! - ALE'! GIGGINO PAPA': ZITTO ZITTO, QUATTO QUATTO, LUIGI DI MAIO ASPETTA DA 5 MESI UN MASCHIETTO DALLA SUA COMPAGNA ALESSIA D'ALESSANDRO - DONNA DI GRANDE FASCINO, FU LO STESSO DI MAIO A CANDIDARLA APPENA 28ENNE ALLE POLITICHE DEL 2018 E A PRESENTARLA IN TV COME "UNA ECONOMISTA CHE LAVORA CON LA CDU IN GERMANIA". INFATTI, IL PRIMO FIGLIO DELL'EX LEADER DEI 5STELLE NASCERA' A SETTEMBRE A BERLINO...
PRESTA, CHE “BRUCIO”! - L’INTERVISTA AL “GIORNALE” DAL TELE-AGENTE HA SCATENATO IL PANICO NEGLI UFFICI LEGALI RAI - SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DELL’AGCOM, SE NON ARRIVA PRIMA LA PROCURA, POTREBBE FINIRE LA DETTAGLIATA RICOSTRUZIONE DELL’OSPITATA A SANREMO DI JOHN TRAVOLTA SQUADERNATA DA LUCIO PRESTA: “MI CHIESERO SE ERAVAMO INTERESSATI ALLA PRESENZA DELL'ARTISTA AD UNA CIFRA MOLTO BASSA PERCHÉ LO SPONSOR DELLE SCARPE ERA DISPOSTO A PAGARE LA DIFFERENZA DEL SUO CACHET” - AMADEUS AVREBBE CHIESTO E OTTENUTO 90 MILA EURO NON DOVUTI SUL FORMAT “ARENA SUZUKI”: SAREBBE UNA VIOLAZIONE DI UNA DELIBERA DELLA VIGILANZA - I DIRIGENTI MELONIANI GODONO PER IL CALCIONE AL “TRADITORE” AMADEUS E IL FUTURO (NERO) PER I TELE-AGENTI…