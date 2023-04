TWEET-FLASH! – GIUSEPPE CANDELA: “REPUBBLICA PARLA DI 48 MILA EURO PARZIALMENTE IN NERO A BAIARDO. LA STAMPA FA SAPERE CHE GILETTI AVREBBE INCONTRATO PIÙ VOLTE ROBERTO SERGIO (IN CORSA PER RUOLO DI AD RAI). CAIRO AL FATTO: ‘NON POSSO RISPONDERE. COMUNQUE ABBIAMO FATTO UN COMUNICATO E NON HO NULLA DA AGGIUNGERE’. IL FATTO PARLA DI DISSENSI SULLA LINEA EDITORIALE E DI PUNTATE IN ARRIVO SU D'ALÌ E DELL'UTRI. GILETTI AVREBBE DETTO AI PM DI FIRENZE CHE BAIARDO GLI AVREBBE MOSTRATO DELLE FOTO DELL’INCONTRO TRA BERLUSCONI, I FRATELLI GRAVIANO E IL GENERALE DELFINO. BAIARDO SMENTISCE, POI PARLA DI...

Repubblica parla di 48 mila euro parzialmente in nero a Baiardo. La Stampa fa sapere che Giletti avrebbe incontrato più volte Roberto Sergio (in corsa per ruolo di Ad Rai). Cairo al Fatto: "Non posso rispondere. Comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho nulla da aggiungere". — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 14, 2023

Il Fatto parla di dissensi sulla linea editoriale e di puntate in arrivo su D'Alì e Dell'Utri. Baiardo a Domani conferma di aver preso gettoni ma "tutto è stato fatturato". Giletti avrebbe detto ai pm di Firenze che Baiardo gli avrebbe mostrato delle foto dell’incontro tra Berlusconi, i fratelli Graviano e il generale Delfino. Baiardo smentisce. Baiardo parla poi di una strana richiesta del conduttore.

