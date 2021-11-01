Repubblica diventa sempre di più un giornale minoritario di destra. https://t.co/PTkqf3b2ZL— christian raimo (@christianraimo) November 1, 2021
TWEET-FLASH! – LUCA RICOLFI DEBUTTA SU “REPUBBLICA” E GAD LERNER LO SFOTTE: “IL SUO ODIERNO APPRODO NEL GIORNALE DELLA SINISTRA ‘ANTIPATICA’ CONTRO CUI HA CONDOTTO UNA COERENTE BATTAGLIA CULTURALE, È A SUO MODO UNA VITTORIA. PUÒ COMPIACERSI DI AVERE ESPUGNATO LA ROCCAFORTE NEMICA. METAMORFOSI DI UN GIORNALE” – RAIMO: “REPUBBLICA DIVENTA SEMPRE DI PIÙ UN GIORNALE MINORITARIO DI DESTRA.-
Repubblica diventa sempre di più un giornale minoritario di destra. https://t.co/PTkqf3b2ZL— christian raimo (@christianraimo) November 1, 2021
“SAREMO BREVISSIMI, NON VOGLIAMO CERTAMENTE DISTURBARE IL VOSTRO ANDAMENTO REGOLARE DELLA TRASMISSIONE” – TENSIONE TRA MARA VENIER E FRANCESCO GIORGINO DURANTE “DOMENICA IN” – LA CONDUTTRICE DÀ LA LINEA AL CONDUTTORE DEL TG1 E SI LASCIA ANDARE: “È UNA COSA MOLTO BREVE? DITEMI QUALCOSA, NON LASCIATEMI COSÌ. NESSUNO PARLA… MA CHE UOMINI SIETE?” – LA REPLICA PICCATA DI GIORGINO - VIDEO
FLASH! - DITE A MARIO DRAGHI CHE L'IDEA DELLA MONETINA LANCIATA NELLA FONTANA DI TREVI HA FATTO RIDERE TUTTI I LEADER DEL G20, A PARTIRE DA UNO COME JOE BIDEN CHE DI TRASH SE NE INTENDE. IL PIU' CRITICO DEL SIPARIETTO TURISTICO E' STATO IL MARITO DELLA MERKEL CHE HA FATTO DI TUTTO PER CONVINCERE ANGELA, INVANO...
RYANAIR VOLA VIA DA LONDRA – LA COMPAGNIA AEREA LOW COST STA PENSANDO DI LASCIARE LA BORSA DELLA CAPITALE INGLESE PER VIA DELLA BREXIT! – LA NOTA DELLA SOCIETÀ, CHE LAMENTA UNA “CONSISTENTE RIDUZIONE DEGLI SCAMBI E UNA TENDENZA GENERALE DELLE CONTRATTAZIONI SULLE AZIONI DI SOCIETÀ DELL'UE” – “LA QUOTAZIONE PRIMARIA A DUBLINO OFFRE AGLI AZIONISTI IL GRADO DI PROTEZIONE PIÙ ELEVATO, INCLUSO IL RISPETTO DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE DEL REGNO UNITO"
CORONA D’INCIAMPO – BELLA FIGURA DI PALTA PER IL PRINCIPE CARLO, CHE MENTRE SALE SUL PALCO DELLA COP26 DI GLASGOW INCIAMPA E QUASI CADE – L’EREDE AL TRONO BRITANNICO SI È RIPRESO E POI HA PARLATO ALLA CONFERENZA ONU SUL CLIMA CHIEDENDO UNA “CAMPAGNA IN STILE MILITARE” CONTRO IL RISCALDAMENTO CLIMATICO… - VIDEO
VADE RETRO MARESCA! RIGORE SU IBRA DA NON DARE, CAOS CARTELLINI, SCELTE SBAGLIATE. I VERTICI ARBITRALI BOCCIANO IL DIRETTORE DI GARA NAPOLETANO DI ROMA-MILAN. IL DESIGNATORE GIANLUCA ROCCHI, FORTEMENTE IRRITATO PER LA GESTIONE DELLA PARTITA, LO FERMERA’ PER ALMENO DUE TURNI...
CHE C’È DI MEJO DEL G20? I DI MEO! – NELLE STESSE ORE IN CUI AL QUIRINALE SI APPARECCHIAVA LA CENA DI GALA DEL G20, NELLA SPLENDENTE REGGIA DI VENARIA I DI MEO BROTHERS ATTOVAGLIAVANO IL G600 (DOVE LA G STA PER GENEROSO) PER LA PRESENTAZIONE DEL LORO CALENDARIO CULT, CHE PER I SUOI 21 ANNI CELEBRA IL GEMELLAGGIO CULTURALE NAPOLI/TORINO (“CAPITALI SI NASCE”) – CONTESSE, IMPRENDITORI, MISS E PARTY-GIANI VARI E AVARIATI: TUTTE LE FOTO DEL GRAN BALLO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
FINE EMERGENZA MAI – FATE SENTIRE AI COMPLOTTARI CHE DICE IL MINISTRO DELLA SALUTE ROBERTO SPERANZA: “SE SARÀ NECESSARIO PROROGARE LO STATO D’EMERGENZA LO FAREMO SENZA TIMORE. LA CURVA È IN RISALITA” – “NON ABBIAMO ALCUN PROBLEMA DI DOSI. DOBBIAMO INSISTERE E ACCELERARE SUL RICHIAMO DEL VACCINO…”