TWEET-FLASH! – LUCA RICOLFI DEBUTTA SU “REPUBBLICA” E GAD LERNER LO SFOTTE: “IL SUO ODIERNO APPRODO NEL GIORNALE DELLA SINISTRA ‘ANTIPATICA’ CONTRO CUI HA CONDOTTO UNA COERENTE BATTAGLIA CULTURALE, È A SUO MODO UNA VITTORIA. PUÒ COMPIACERSI DI AVERE ESPUGNATO LA ROCCAFORTE NEMICA. METAMORFOSI DI UN GIORNALE” – RAIMO: “REPUBBLICA DIVENTA SEMPRE DI PIÙ UN GIORNALE MINORITARIO DI DESTRA.

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